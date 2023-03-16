"Все сложно". Новые подробности разрыва Меган Фокс и ее жениха

В конце зимы 2023 Сеть всколыхнуло известие о разрыве одной из самых эпатажных пар Голливуда.

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Стали известны новые подробности отношений Меган Фокс и ее жениха. Об этом пишет Us Weekly.

Отношения американской актрисы и музыканта Machine Gun Kelly все еще не "восстановились" и, возможно, понадобится "значительный прорыв", чтобы улучшить ситуацию.

Сообщается, что 36-летняя звезда экрана, которую недавно заметили на вечеринке без помолвочного кольца, и 32-летний рэпер пытались спасти свой роман после того, как недавно в Сети распространялись слухи об их разрыве.

"[Меган] не уверена, как обстоят дела с Колсоном, и сейчас все сложно. Они все еще работают над своими отношениями, потому что любовь, которую они имели, была настоящей", — сообщил источник.

"Это не то, что исчезает сразу. Однако им нужен значительный прорыв, чтобы все наладилось. Сейчас все витает в воздухе".

Сообщается, что звездная пара, обручившаяся в январе 2022 после отношений более года, "сильно поругалась" во время выходных на Суперкубке в феврале 2023 года.

"Она должна была пойти на его выступление на вечеринке Sports Illustrated, но они повздорили, и она отменила планы и вылетела в субботу вечером", — рассказал источник.

Меган Фокс и Колсон Бейкер Фото: meganfox

Между тем друзья пары считают, что отношения, "вероятно, окончены", но Меган и MGK еще не готовы "разорвать это".

"Они еще не полностью готовы. Они все еще пытаются разобраться, но большинство их друзей считают, что это скорее всего конец. Они просто еще не готовы полностью это назвать", — поделился инсайдер.

Меган Фокс и Колсон Бейкер Фото: Getty Images

Напомним, кто еще из селебрити уже успел разойтись со своими вторыми половинками в 2023 году.

Также Фокус писал о выходе Меган Фокс на публику после слухов о расставании с женихом.