Эмили Ратаковски и Меган Фокс. Кто из селебрити уже успел расстаться в 2023 году

В то время как в 2023 году множество звезд успели завести новые отношения и даже связать себя узами брака, многие успели расстаться со своими возлюбленными.

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2023 год только начался, но уже успел ознаменоваться несколькими громкими расставаниями селебрити. И это стало сюрпризом для их поклонников. Ведь еще недавно эти звезды постили фото со своими возлюбленными и изображали искренние чувства, а некоторые даже планировали свадьбу. О самых громких расставаниях пишет Slice.

Эрик Андре и Эмили Ратаковски

После развода с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом Эмили заявила, что будет ходить на свидания и наслаждаться жизнью. И воплотила этот план в жизнь. Ее видели на свиданиях с новыми кавалерами буквально каждую неделю. А потом она начала встречаться с известным комиком Эриком Андре. Она даже запостила его голое фото, а потом опубликовала ролик в TikTok, в подписи к которому сообщила, что "закончила недавнюю "ситуацию".

[ + – ] То самое красноречивое фото Эрика Андре и Эмили Ратаковски Фото: Instagram ericfuckingandre

"Что делать, когда ситуация заканчивается? Начни еще одну", — сообщила модель. Фото с Андре пропали из ее аккаунтов, так что стало ясно, что этот роман закончился.

Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон

До Эрика Андре Ратаковски начала отношения с самым популярным среди селебрити парнем – актером и комиком Питом Дэвидсоном. Бывший парень Ким Кардашьян появлялся с ней на спортивных мероприятиях и ходил с ней на свидания. Но все в том же TikTok модель заявила, что у нее проблемы со свиданиями, так как она привлекает "самых худших мужчин".

[ + – ] Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон Фото: Getty Images

"Вот что я ненавижу в свиданиях… особенно с мужчинами. Они такие: "Хорошо, да, ты особенная". И все круто, а потом все сходит на нет, и они теряются, не знают, что делать со своими чувствами, а потом обижаются на тебя", — заявила модель в подкасте.

"Я чувствую, что многие мужчины, которые действительно думают, что им нужна сильная женщина, на самом деле не знают, как с этим справиться и… что это значит для их собственной личности", — резюмировала Ратаковски, закончив отношения с Дэвидсоном.

Аврил Лавин и Мод Сан

Звезда подростков в начале 2000-х, в 2021 году начала встречаться с рок-певцом Mod Sun. В январе 2021 года они выпустили совместную песню под названием Flames. А через год рокер сделал певице предложение. Они отпраздновали помолвку в доме певицы в Лос-Анджелесе, назвав ее "предсвадебной свадьбой". И они уже планировали церемонию, когда стало известно о разрыве. Причем расстаться с женихом решила Лавин. Он узнал о конце отношений постфактум.

[ + – ] Аврил Лавин и Mod Sun Фото: Instagram Mod Sun

Это должно было быть третье замужество Аврил Лавин. Ее первым мужем был вокалист Sum 41 Дериком Уибли, с которым она познакомилась в 17 лет. После у нее были отношения с с моделью и звездой реалити-шоу Броди Дженнером. Вторую свадьбу Аврил сыграла с Чедом Крюгером, солистом группы Nickelback.

Также она встречалась с сыном американского миллиардера Файеза Сарофима и музыкальным продюсером Джонатаном Ротемом.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Роман Меган Фокс и Колсона Бэйкера, выступающего под псевдонимом Machine Gun Kelly был стремительным и откровенным. Они вместе ходили на вечеринки, надевали парные костюмы на Хэллоуин, постоянно целовались на публике и даже из своей помолвки сделали шоу. Колсон подарил Меган особенное кольцо с бриллиантом и изумрудом и актриса не уставала повторять, что очень счастлива. Но после 14 февраля Фокс спровоцировала слухи о расставании после того, как подписала фотографию в Instagram загадочной лирикой из песни Бейонсе "Pray You Catch Me". "Вы можете попробовать нечестность на вкус, это все в твоем дыхании", — написала Фокс и удалила свой аккаунт в Instagram.

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Megan Fox/Instagram

Оказалось, что она больше не носит кольцо и хоть официально о разрыве помолвки не сообщалось, Меган Фокс больше не желает общаться с бывшим возлюбленным. По слухам, музыкант изменял ей со своей гитаристкой. Однако девушка опровергла эти слухи и теперь Меган и Колсон посещают психолога. Фокс вернулась в соцсети, но кольцо так и не носит.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт объявили о расставании. Впрочем, это не первое их расставание. Источник сообщил, что Кайли сейчас одна, потому что больше сосредоточена своих детях и на своем бизнесе, а Трэвис обожает тусоваться, что ей не подходит.

[ + – ] Кайли Дженнер и Трэвис Скотт Фото: Instagram kyliejenner

"Кайли очень сосредоточена на своих детях и своем бизнесе. Она не тусовщица. А Трэвис любит вечеринки. У них явно разные интересы и так было всегда", — источник также добавил, что именно поэтому Кайли Дженнер и Трэвис Скотт никогда не говорили о свадьбе. Они даже не жили вместе. К тому же Кайли раздражали бесконечные слухи и романах Трэвиса.

Напомним, после слухов о разрыве Меган Фокс поддержала гитаристку Софи Ллойд, которую подозревали в романе с Machine Gun Kelly.