Меган Фокс восстановила свой Instagram и объяснила отношения с бойфрендом

По словам актрисы, новости о ее отношениях были бы куда точнее, если бы их писал ChatGPT.

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Расставание актрисы Меган Фокс и ее жениха Machine Gun Kelly стало самым обсуждаемым событием в шоу-бизнесе за последнюю неделю. Дошло до того, что 36-летняя знаменитость даже удалила свой аккаунт в Instagram, что породило еще больше слухов. В частности, публика уже определилась с разлучницей, назвав таковой гитаристку музыканта Софи Ллойд. Однако Фокс заявила, что третьей стороны в этой истории нет, о чем написала в том же Instagram, вновь активировав страницу.

"Никакого вмешательства третьих лиц в эти отношения не было. Это включает, но не ограничивается… реальными людьми, DM, роботами с искусственным интеллектом или демонами-суккубами. Хотя я очень не хочу лишать вас возможности публиковать случайные необоснованные новости, которые гораздо точнее были бы написаны ChatGPT, вам нужно позволить этой истории умереть и оставить всех этих невинных людей в покое сейчас", – говорится в публикации актрисы.

[ + – ] Меган Фокс ответила своим 20 млн подписчиков на слухи о расставании Фото: Megan Fox/Instagram

Ранее таблоиды писали, что Меган якобы нашла у жениха в телефоне его переписку с Ллойд. Однако и сама Софи, и ее команда опровергли какую-либо причастность к этому.

"Софи Ллойд – профессиональный, опытный музыкант, которого напрасно втянули в СМИ из-за беспочвенных обвинений, выдвинутых социальными сетями", – заявили представители гитаристки.

За Софи заступилась и сама Меган.

"Как моя шутка, чтобы снять с этой девушки обидное обвинение, каким-то образом превратилась в подтверждение этому – я никогда не пойму. Почему люди такие… такие тупые. Софи, ты безумно талантлива. Добро пожаловать в Голливуд. Твоя первая необоснованная пиар-катастрофа. Вы были крещены пламенем славы. Дальше будет только хуже, к сожалению. Просто игнорируйте это, насколько это возможно", – написала Фокс, на что Ллойд ответила: "Интернет такой дикий! Посылаю столько любви @meganfox".

Фото: Sophie Lloyd

Пара до сих пор официально не подтвердила свой разрыв. Недавно их заметили выходящими из кабинета семейного психолога, причем актриса и музыкант уехали в разных машинах. Однако Меган сняла помолвочное кольцо, подаренное женихом.

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс незадолго до слухов о расставании посетила с Machine Gun Kelly церемонию "Грэмми" с сотрясением мозга и сломанным запястьем.