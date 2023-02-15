Меган Фокс с бойфрендом были замечены впервые после слухов об их расставании (фото)

Пока официально звездная пара о расставании не объявляла.

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly выглядели явно расстроенными, когда вышли из консультационного центра по вопросам брака в Калифорнии, на фоне растущих слухов о расставании и измене со стороны парня. Об этом пишет Daily Mail.

36-летняя актриса выглядела взволнованной, вытирая глаза рукой, а задумчивый MGK следовал за ней.

Пара была замечена разговаривающей друг с другом, когда они направлялись на автостоянку, прежде чем уехать в разных машинах. Предположительно, они провели в центре два с половиной часа.

Меган намекнула, что рассталась со своим женихом и поделилась загадочным постом в Instagram, а в воскресенье, 12 февраля, полностью удалила свой аккаунт на платформе.

Актриса, состоящая в отношениях с рэпером с июня 2020 года, опубликовала видео, на котором она предстала сжигающей письмо в огне вместе с сумкой.

Она также загрузила серию зеркальных селфи, на которых позирует с другим мужчиной в откровенном топе и брюках с вырезами.

В последний раз пара была сфотографирована вместе всего за несколько часов до ее поста на вечеринке Дрейка во время Суперкубка в Скоттсдейле, штат Аризона.

Напомним, фанаты заметили, что с пальца Меган Фокс исчезло знаменитое помолвочное кольцо.