Меган Фокс сняла свое помолвочное кольцо с секретом

Официально о разрыве помолвки пара пока что не объявляла.

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36-летняя американская модель и актриса, похоже, серьезно намерена начать жизнь с чистого листа и серьезно рассорилась со своим женихом Machine Gun Kelly, поскольку фанаты заметили, что с ее пальца исчезло знаменитое помолвочное кольцо, пишет People.

По словам источников, речь об официальном расставании пока не идет.

"Они официально не отменили помолвку, но Меган сняла кольцо. У них были проблемы в прошлом, но на этот раз все кажется довольно серьезным", – рассказал инсайдер, однако не стал уточнять, что именно стало предметом последней ссоры.

Меган намекнула, что рассталась со своим женихом и поделилась загадочным постом в Instagram, а в воскресень, 12 февраля, полностью удалила свой аккаунт на платформе.

Актриса, состоящая в отношениях с рэпером с июня 2020 года, опубликовала видео, на котором она предстала сжигающей письмо в огне вместе с сумкой.

Она также загрузила серию зеркальных селфи, на которых позирует с другим мужчиной в откровенном топе и брюках с вырезами.

"Вы можете попробовать нечестность / это все в вашем дыхании", – подписала пост Меган, сославшись на слова из трека Бейонсе 2016 года "Pray You Catch Me" о романе ее мужа Джей Зи.

Затем она удалила все фото Machine Gun Kelly в своем Instagram, отписавшись от него, а затем удалила и свою страницу.

В последний раз пара была сфотографирована вместе всего за несколько часов до ее поста на вечеринке Дрейка во время Суперкубка в Скоттсдейле, штат Аризона.

О помолвке Меган и ее возлюбленного стало известно в январе прошлого года. Дизайн помолвочного кольца Machine Gun Kelly разрабатывал с ювелиром Стивеном Вебстером.

"Я знаю, что традиционно дарят одно кольцо, но мы со Стивеном придумали такой дизайн, чтобы было два камня. Изумруд – это камень Меган, а бриллиант – мой. И они соединяются, как половинки сердца. И символизируют нашу любовь", – рассказывал музыкант.

Кольцо имеет не только уникальный дизайн, совершено не характерный для подобных драгоценностей, но и продумано так, что если Меган решит снять кольцо, то почувствует боль из-за его конструкции. Таким образом, концепция "любовь – это боль", которую исповедует Machine Gun Kelly, и проявит себя.