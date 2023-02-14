Меган Фокс зняла свою обручку із секретом

Офіційно про розрив заручин пара поки що не оголошувала.

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36-річна американська модель і акторка, схоже, серйозно має намір почати життя з чистого аркуша та серйозно посварилася зі своїм нареченим Machine Gun Kelly, оскільки фанати помітили, що з її пальця зникла знаменита обручка, пише People.

За словами джерел, про офіційне розлучення поки не йдеться.

"Вони офіційно не скасували заручини, але Меган зняла обручку. У них були проблеми в минулому, але цього разу все здається досить серйозним", — розповів інсайдер, проте не став уточнювати, що саме стало предметом останньої сварки.

Меган натякнула, що розлучилася зі своїм нареченим, і поділилася загадковим постом в Instagram, а в неділю, 12 лютого, повністю видалила свій обліковий запис на платформі.

Акторка, яка перебуває в стосунках із репером з червня 2020 року, опублікувала відео, де вона спалює лист у вогні разом із сумкою.

Вона також завантажила серію дзеркальних селфі, на яких позує з іншим чоловіком у відвертому топі та штанах із вирізами.

"Ви можете спробувати нечесність / це все у вашому диханні", — підписала пост Меган, пославшись на слова з треку Бейонсе 2016 Pray You Catch Me про роман її чоловіка Джей Зі.

Потім вона видалила всі фото Machine Gun Kelly у своєму Instagram, відписавшись від нього, а потім видалила свою сторінку.

Востаннє пара була сфотографована разом лише за кілька годин до її поста на вечірці Дрейка під час Суперкубку в Скоттсдейлі, що в штаті Арізона.

Про заручини Меган і її коханого стало відомо минулого року. Дизайн обручки Machine Gun Kelly розробляв із ювеліром Стівеном Вебстером.

"Я знаю, що традиційно дарують одну обручку, але ми зі Стівеном придумали такий дизайн, щоб було два камені. Смарагд — це камінь Меган, а діамант — мій. І вони поєднуються, як половинки серця. І символізують наше кохання", — розповідав музикант.

Кільце має не тільки унікальний дизайн, не характерний для подібних коштовностей, але й продуманий так, що якщо Меган вирішить зняти обручку, то відчує біль через його конструкцію. Так концепція "любов — це біль", яку сповідує Machine Gun Kelly, і проявить себе.