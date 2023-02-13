Меган Фокс відповіла на чутки про зради свого нареченого

Зірка екрану видалила свій акаунт в Instagram.

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36-річна американська акторка Меган Фокс відповіла на чутки про те, що її наречений, музикант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), зрадив їй з гітаристкою Софі Ллойд на фоні чуток про розставання зіркової пари. Про це пише Page Six.

Напередодні один з підписників Фокс запитав її в коментарях, чи Бейкер "подружився із Софі".

Зірка екрану не підтвердила і не спростувала теорію про Ллойд, написавши: "Можливо, я подружилася із Софі".

Також Меган Фокс виклала відео, на якому спалила листа з невідомим вмістом.

Підпис до публікації включав слова пісні "Pray You Catch Me" з альбому "Lemonade" Бейонсе, найбільш відомого описом невірності її чоловіка, репера Jay-Z.

"Ви можете відчути смак нечесності / це все у вас", — написала зірка картини "Тіло Дженніфер".

[ + – ] Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Після цього 36-річна американська знаменитість видалила свій акаунт в Instagram.

Офіційно чутки про розставання зіркова пара не коментує. Втім, нещодавно вони разом виходили у світ на церемонії вручення музичної премії "Греммі-2023".

[ + – ] Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Колсон Бейкер зробив пропозицію своїй коханій на початку 2022 року. Повідомлялося, що церемонія одруження буде проведена в готичному стилі, а наречена приміряє чорну весільну сукню.

Нагадаємо, Меган Фокс та Колсон Бейкер спровокували чутки про своє розставання.

Також Фокус писав про вихід Меган Фокс на публіку зі струсом мозку та зламаним зап'ястям.