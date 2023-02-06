Меган Фокс відвідала церемонію "Греммі" зі струсом мозку та зламаним зап'ястям

Зірка екрану прийшла підтримати свого коханого, якого номінували на престижну музичну премію.

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36-річна американська акторка Меган Фокс прийшла на церемонію нагородження премією "Греммі-2023" зі струсом мозку та зламаним зап'ястям. Про це пише Page Six.

Зірка екрану відвідала престижну подію та афтепаті без гіпсу із нареченим Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).

Акторка сяяла в сліпучій білій сукні з прикрасами від Lorraine Schwartz. Її коханий розповідав, що у своєму блискучому сріблястому костюмі та відповідних черевиках він продемонстрував "фенікса, що повстає з попелу".

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Getty Images

Напередодні зіркова пара відвідала щорічну вечірку Клайва Девіса, а Меган Фокс потрапила в заголовки газет завдяки поєднанню яскраво-рожевого браслета з її червоною сукнею без бретелей.

Багатодітна мама пояснила свій несподіваний аксесуар твітом, написавши: "З літака зі зламаним зап’ястям і струсом мозку прямо на вечірку Греммі 😵‍💫".

36-річна знаменитість, яка не розповіла про характер своїх травм, підтримала нареченого, оскільки його запис "Mainstream Sellout" номінується на найкращий рок-альбом.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Фокс провела різдвяні свята з трьома синами від попереднього шлюбу.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Меган Фокс.