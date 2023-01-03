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Стиль життя

Меган Фокс провела новорічні свята із синами (фото)

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Фото: CLARISSA LUNA | Меган Фокс

Від попереднього шлюбу з Браяном Остіном Гріном акторка виховує трьох неповнолітніх синів.

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36-річну американську акторку Меган Фокс помітили під час новорічних свят із синами у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірку екранів помітили з трьома дітьми від попереднього шлюбу з Браяном Остіном Гріном біля місцевого супермаркету. Для сімейного виходу у світ багатодітна мама обрала білу хутряну панамку, вкорочене пальто та чорні джинси. На ногах акторки були чорні черевики на високій платформі.

Тим часом діти Меган Фокс були в літньому одязі — футболках та шортах.

Меган Фокс із синами

Наразі 36-річна американська акторка готується до весілля з музикантом Колсоном Бейкером (більш відомим як Machine Gun Kelly). Проте від попереднього шлюбу з Браяном Остіном Гріном Фокс виховує трьох синів — Боді, Ноа та Джорні. Колишні закохані зберегли хороші стосунки, і Меган Фокс навіть познайомилася з новонародженим сином Остіна Гріна у 2022 році.

Зокрема вони не сваряться через час з дітьми, а намагаються правильно розподілити великі свята, щоб рівномірно провести їх з трьома дітьми. Браян Остін Грін також зізнався, що вони з колишньою дружиною відкриті до змін у тому, що стосується часу з їхніми дітьми.

Нагадаємо, Меган Фокс у корсеті з відвертим декольте оголосила про пошуки дівчини.

Також Фокус писав про розповіді колишнього чоловіка Меган Фокс щодо виховання трьох спільних синів.