Меган Фокс провела новогодние праздники с сыновьями (фото)

От предыдущего брака с Брайаном Остином Грином актриса воспитывает троих несовершеннолетних сыновей.

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36-летнюю американскую актрису Меган Фокс заметили во время новогодних праздников с сыновьями в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду экранов заметили с тремя детьми от предыдущего брака с Брайаном Остином Грином возле местного супермаркета. Для семейного выхода в свет многодетная мама выбрала белую меховую панамку, укороченное пальто и черные джинсы. На ногах актрисы были черные ботинки на высокой платформе.

Тем временем дети Меган Фокс были в летней одежде — футболках и шортах.

[ + – ] Меган Фокс с сыновьями

36-летняя американская актриса готовится к свадьбе с музыкантом Колсоном Бейкером (более известным как Machine Gun Kelly). Однако от предыдущего брака с Брайаном Остином Грином Фокс воспитывает троих сыновей — Боди, Ноа и Джорни. Бывшие влюбленные сохранили хорошие отношения, и Меган Фокс даже познакомилась с новорожденным сыном Остина Грина в 2022 году.

В частности, они не ссорятся через время с общими детьми, а пытаются правильно распределить большие праздники, чтобы равномерно провести их с тремя детьми.

Напомним, Меган Фокс в корсете с откровенным декольте объявила о поисках девушки.

Также Фокус писал о рассказах бывшего супруга Меган Фокс о воспитании трех общих сыновей.