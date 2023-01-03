Меган Фокс провела новогодние праздники с сыновьями (фото)
От предыдущего брака с Брайаном Остином Грином актриса воспитывает троих несовершеннолетних сыновей.
36-летнюю американскую актрису Меган Фокс заметили во время новогодних праздников с сыновьями в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
Звезду экранов заметили с тремя детьми от предыдущего брака с Брайаном Остином Грином возле местного супермаркета. Для семейного выхода в свет многодетная мама выбрала белую меховую панамку, укороченное пальто и черные джинсы. На ногах актрисы были черные ботинки на высокой платформе.
Тем временем дети Меган Фокс были в летней одежде — футболках и шортах.
36-летняя американская актриса готовится к свадьбе с музыкантом Колсоном Бейкером (более известным как Machine Gun Kelly). Однако от предыдущего брака с Брайаном Остином Грином Фокс воспитывает троих сыновей — Боди, Ноа и Джорни. Бывшие влюбленные сохранили хорошие отношения, и Меган Фокс даже познакомилась с новорожденным сыном Остина Грина в 2022 году.
В частности, они не ссорятся через время с общими детьми, а пытаются правильно распределить большие праздники, чтобы равномерно провести их с тремя детьми.
Напомним, Меган Фокс в корсете с откровенным декольте объявила о поисках девушки.
Также Фокус писал о рассказах бывшего супруга Меган Фокс о воспитании трех общих сыновей.