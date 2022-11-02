Бывший муж Меган Фокс рассказал о воспитании общих детей

От актерского союза подрастают трое сыновей.

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49-летний американский актер Остин Брайан Грин рассказал об особенностях воспитания троих детей с его бывшей женой Меган Фокс. Об этом пишет E! Online.

По словам звезды "Беверли-Хиллз", многодетные родители создали здоровые отношения для совместного воспитания и делают это действительно удачно вместе, несмотря на развод.

Актерская экс-пара не ссорится за время с детьми, они стараются правильно распределить большие праздники, чтобы равномерно провести их с тремя сыновьями. Брайан Остин Грин также признался, что они с Меган Фокс открыты к изменениям в том, что касается времени с их детьми.

[ + – ] Меган Фокс с сыновьями

Американский актер также добавил, что он прекрасно осознает, насколько их с Меган графики сумасшедшие и как трудно найти золотую середину в них.

"Поэтому, когда у нас появляется время, мы ценим его. Это удивительная вещь, и мы поддерживаем то, что у другого родителя есть время", — отметил Остин Грин.

Меган Фокс и ее бывший возлюбленный были женаты около одиннадцати лет. В 2021 звездная пара окончательно закончила свою историю, однако от их союза подрастает трое несовершеннолетних сыновей.

[ + – ] Меган Фокс с женихом

В настоящее время актриса встречается с музыкантом Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly). Они планируются свадьбу уже в ближайшие месяцы.

Напомним, Меган Фокс познакомилась с новорожденным сыном Остина Брайана Грина летом 2022.

Также Фокус писал об очень провокативных образах Меган Фокс и ее молодого бойфренда на Хэллоуин 2022.