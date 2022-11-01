Пастор и секс-рабыня. Меган Фокс с женихом в самых провокационных образах Хэллоуина 2022
Звездная пара не перестает удивлять своих фанатов эпатажными образами.
36-летняя американская актриса Меган Фокс нарядилась со своим женихом в очень провокационные образы на Хэллоуин 2022. Снимками в праздничных аутфитах звезда экранов и соцсетей делится в своем Instagram.
Мама троих и ее бойфренд, Колсон Бэйкер (более известный как Machine Gun Kelly) появились на "самой страшной" вечеринке в образах пастора и секс-рабыни. Певец "причащал" свою возлюбленную, а затем вел ее на поводке.
Меган была одета в откровенный БДСМ-костюм, колготки в сеточку и черные лакированные ботфорты. К образу актриса добавила темную мантию.
"Каждое воскресенье мы причащаемся 🙏🏻 📿", — прокомментировала снимки звезда экранов.
Перед этим эпатажная пара нарядилась в образы секс-символа 90-х Памелы Андерсон и ее бывшего мужа, музыканта Томми Ли.
Ожидается, что через несколько месяцев состоится грандиозная свадьба звездной пары, ведь в начале 2022 музыкант сделал предложение своей возлюбленной. Планируется настоящая готическая вечеринка с реками крови и черным платьем у невесты.
Напомним, Меган Фокс открыто заявила, что хочет детей от своего жениха.
Также Фокус писал о стильных парных образах на осень 2022, которые ранее продемонстрировали Меган Фокс и Колсон Бэйкер.