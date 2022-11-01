Пастор и секс-рабыня. Меган Фокс с женихом в самых провокационных образах Хэллоуина 2022

Звездная пара не перестает удивлять своих фанатов эпатажными образами.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс нарядилась со своим женихом в очень провокационные образы на Хэллоуин 2022. Снимками в праздничных аутфитах звезда экранов и соцсетей делится в своем Instagram.

Мама троих и ее бойфренд, Колсон Бэйкер (более известный как Machine Gun Kelly) появились на "самой страшной" вечеринке в образах пастора и секс-рабыни. Певец "причащал" свою возлюбленную, а затем вел ее на поводке.

Меган была одета в откровенный БДСМ-костюм, колготки в сеточку и черные лакированные ботфорты. К образу актриса добавила темную мантию.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бэйкер

"Каждое воскресенье мы причащаемся 🙏🏻 📿", — прокомментировала снимки звезда экранов.

Перед этим эпатажная пара нарядилась в образы секс-символа 90-х Памелы Андерсон и ее бывшего мужа, музыканта Томми Ли.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Ожидается, что через несколько месяцев состоится грандиозная свадьба звездной пары, ведь в начале 2022 музыкант сделал предложение своей возлюбленной. Планируется настоящая готическая вечеринка с реками крови и черным платьем у невесты.

Напомним, Меган Фокс открыто заявила, что хочет детей от своего жениха.

Также Фокус писал о стильных парных образах на осень 2022, которые ранее продемонстрировали Меган Фокс и Колсон Бэйкер.