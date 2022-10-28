Меган Фокс намекнула, что хочет детей от Колсона Бэйкера
В начале 2022 музыкант сделал предложение актрисе.
36-летняя американская актриса Меган Фокс намекнула, что хочет детей от своего бойфренда Колсона Бэйкера (Machine Gun Kelly). Об этом пишет Page Six.
Звезда фильма "Трансформеры" с намеком прокомментировала свежие фотографии своего жениха.
"Никогда не встречала такого мужчину с таким телосложением. Изысканный, потрясающе красивый. Убей меня или позволь забеременеть от тебя. Есть только один выбор", — отметила Фокс.
Об отношениях актрисы и музыканта стало известно еще в 2020, а в начале 2022 года Бэйкер сделал предложение своей возлюбленной. Ожидается, что их свадьба будет в готическом стиле, во время которой невеста примеряет черное платье, а среди декораций будут реки крови.
36-летняя Меган Фокс воспитывает троих сыновей от предыдущего брака с актером Брайаном Остином Грином. Тем временем у певца подрастает 13-летняя дочь Кэйси. Общих детей у звездной пары пока нет.
Меган Фокс уже несколько раз приписывали беременность в Сети, слухи о которой пока не подтвердились.
Напомним, Меган Фокс и Колсон Бэйкер прогулялись в идеальных парных образах на осень 2022.
Также Фокус писал о роскошном золотистом образе Меган Фокс, в котором она вышла на публику со своим женихом.