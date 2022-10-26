Меган Фокс вышла в свет в потрясающем золотом образе

Актриса явно вдохновлялась мультяшным персонажем Джессикой Рэббит

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Меган Фокс появилась на гала-концерте Time100 Next в Нью-Йорке в роскошном золотом образе, вдохновленном героиней популярного фильма "Кто подставил кролика Роджера". Об этом пишет Daily Mail.

Меган вышла в свет в открытом золотистом платье с откровенным декольте, обнажающем одну ногу. Уже известно, что актриса выбрала эффектное платье от бренда Maisonyeya.

Образ актриса дополнила клатчем с золотыми деталями и золотистыми босоножками.

И, чтобы подчеркнуть источник своего вдохновения – тонировала волосы в красный цвет и сделала драматический макияж с акцентом на глаза и губы.

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Ее жених Колсон Бейкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, поддержал театральность своей возлюбленной, появившись в черном готическом наряде.

Прозрачный корсет не скрывал его татуировки, а черный латекс не отвлекал внимание от его блестящей подруги.

Также на гала-концерте присутствовали Жаннет МакКарди, Лили Коллинз, Кеке Палмер, Лили Коллинз, Лоу Роуч, Джо Элвин и другие знаменитости.

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Говоря о восходящих звездах и новаторах из списка 2022 года, главный редактор TIME написал: "Настоящие перемены требуют решимости быстро реагировать на глобальные вызовы".

"Лидеры, представленные в списке TIME100 Next этого года, продемонстрировали этот дух. Они формируют наш мир и требуют, чтобы мы присоединились к ним", — продолжил он в заявлении на сайте своего издания.

Напомним, ранее актриса спровоцировала слухи о том, что она увеличила грудь. Впрочем, Меган Фокс никогда не отрицала, что делала пластические операции, доводя свою внешность до совершенства.