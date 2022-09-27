Меган Фокс спровоцировала слухи об увеличении груди

Актриса не скрывает, что часто подправляла собственную внешность, добиваясь идеальных пропорций

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Меган Фокс побывала на Неделе моды в Милане и порадовала поклонников и папарацци, появившись в откровенном наряде на публике. Теперь в Сети обсуждают, увеличила ли актриса грудь. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Фокс заставила о себе говорить, прогулявшись с женихом Колсоном Бейкером (он же рэпер Machine Gun Kelly) на ужин в ресторан Giacomo.

Меган для выхода в свет выбрала модный образ в соответствии с трендами сезона: красную панаму из искусственного меха, кожаные брюки со шнуровкой от Kim Shui и топ с декольте, которое и вызвало наибольший интерес.

[ + – ] Меган Фокс в Милане

Ведь на вечеринке по случаю дня рождения Бейонсе в середине сентября грудь Меган явно выглядела меньше.

Впрочем, если актриса и вставила новые импланты – это не в первый раз. Она уже улучшала свою внешность до 2010 года, после снова обращалась к пластическим хирургам в 2020-х.

Меган Фокс сама признавалась в интервью, что страдает дисморфическим расстройством тела. То есть постоянно переживает по поводу своего внешнего вида и не может воспринимать его адекватно. Кроме груди Меган Фокс несколько раз переделывала нос, сделав его тоньше, делала ментопластику, улучшая подбородок, колола ботулинотоксин в лоб для пущей гладкости, увеличивала губы и обращалась к хирургам за процедурами, которые сделали ее скулы более выразительными.

А вот знаменитый томный взгляд актрисы оказался результатом умелого макияжа. Она использовала накладные ресницы и темную подводку, прорисовывая уголки глаз.