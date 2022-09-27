Меган Фокс спровокувала чутки про збільшення грудей

Акторка не приховує, що часто підправляла власну зовнішність, добиваючись ідеальних пропорцій.

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Меган Фокс побувала на Тижні моди в Мілані та порадувала шанувальників і папараці, з'явившись у відвертому вбранні на публіці. Тепер у мережі обговорюють, чи збільшила акторка груди. Про це пише Daily Mail.

Меган Фокс змусила про себе говорити, прогулявшись із нареченим Колсоном Бейкером (він же репер Machine Gun Kelly) на вечерю до ресторану Giacomo.

Меган для виходу у світ обрала модний образ відповідно до трендів сезону: червону панаму зі штучного хутра, шкіряні штани зі шнурівкою від Kim Shui та топ із декольте, яке й викликало найбільший інтерес.

[ + – ] Меган Фокс у Мілані

Адже на вечірці з нагоди дня народження Бейонсе в середині вересня груди Меган очевидно виглядали меншими.

Утім, якщо акторка і вставила нові імпланти — це не вперше. Вона вже покращувала свою зовнішність до 2010 року, потім знову зверталася до пластичних хірургів у 2020-х.

Меган Фокс сама зізнавалася в інтерв'ю, що страждає на дисморфічні розлади тіла. Тобто постійно переймається через свій зовнішній вигляд і не може сприймати його адекватно. Крім грудей Меган Фокс кілька разів переробляла ніс, зробивши його тоншим, робила ментопластику, покращуючи підборіддя, колола ботулінотоксин у лоб для більшої гладкості, збільшувала губи і зверталася до хірургів за процедурами, які зробили її вилиці більш виразними.

А ось знаменитий млосний погляд акторки виявився результатом вмілого макіяжу. Вона використовувала накладні вії та темне підведення, промальовуючи куточки очей.