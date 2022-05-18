Візажистка розкрила секрет млосного погляду Меган Фокс

Головний секрет розкішного макіяжу очей знаменитості полягав в одному складнику.

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Американська акторка Меган Фокс, яка найбільше запам'яталася глядачам у фільмах "Трансформери" та "Тіло Дженніфер", підкорила публіку на червоній доріжці церемонії нагородження премією 2022 Billboard Music Awards не тільки чорною сукнею з глибоким декольте і високим розрізом від David Koma, але й своїм макіяжем, обговорення якого триває вже кілька днів.

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Секрет млосного погляду Меган, яка нагадувала єгипетську царицю Клеопатру, розкрила її візажистка й авторка мейку Кларисса Луна на своїй сторінці в Instagram. Вона докладно розписала, яку косметику використовувала для обличчя, очей, губ і, звичайно ж, очей акторки та моделі.

З'ясувалося, головний секрет макіяжу очей акторки полягає в тому, що Кларисса використала для нього накладні вії американського бренду House of Lashes, а органічно "вбудувати" їх в образ допомогла темна підводка та чітко промальовані куточки очей.

Родзинки образу додав і чубчик у стилі "біркін", який додав Меган аристократичності.

Похизувавшись на червоній доріжці, з тим самим макіяжем брюнетка вирушила на вечірку з нагоди свого 36-річчя. Вона змінила чорну сукню на ультракоротку золоту, одягла діадему і розважалася з гостями та коханим. Щоправда, після свята ЗМІ навперебій заговорили, що вона вагітна, оскільки за вечір Фокс практично не торкнулася алкоголю, якого на столах було достатньо.

Здивував публіку і Колсон Бейкер (справжнє ім'я нареченого Меган). Він з'явився на церемонії з накладними нігтями, усипаними справжніми діамантами вагою 11,4 карати. Коштував такий манікюр $30, а на його створення пішло 10 годин і 880 діамантів. Надалі камені планують використовувати для створення обручок, які потім продадуть, а гроші відправлять на благодійність.

Нагадаємо, нещодавно асоціація вампірів відреагувала на те, що закохані нібито пробували кров одне одного та попередила, що це може бути небезпечним. Меган і Колсон порадили спочатку добре перевірити кров у фахівців, а вже потім практикувати її вживання, нехай навіть і дуже мінімальних кількостях.