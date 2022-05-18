Визажист раскрыла секрет томного взгляда Меган Фокс

Главный секрет роскошного макияжа глаз знаменитости заключался в одной составляющей.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американская актриса Меган Фокс, больше всего запомнившаяся зрителям в фильмах "Трансформеры" и "Тело Дженнифер", покорила публику на красной дорожке церемонии награждения премией 2022 Billboard Music Awards не только черным платьем с глубоким декольте и высоким разрезом от David Koma, но и своим макияжем, обсуждение которого продолжается вот уже несколько дней.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Секрет томного взгляда Меган, которая напоминала египетскую царицу Клеопатру, раскрыла ее визажист и автор мейка Кларисса Луна на своей странице в Instagram. Она подробно расписала, какую косметику использовала для лица, глаз, губ и, конечно же, глаз актрисы и модели.

Оказывается, главный секрет макияжа глаз актрисы заключается в том, что Кларисса использовала для него накладные ресницы американского бренда House of Lashes, а органично "встроить" их в образ помогла темная подводка и четко прорисованные уголки глаз.

Изюминки образу добавила и челка в стиле "биркин", которая добавила Меган аристократичности.

Пощеголяв на красной дорожке, с тем же макияжем брюнетка отправилась на вечеринку по случаю своего 36-летия. Она сменила черное платье на ультракороткое золотое, надела диадему и развлекалась с гостями и возлюбленным. Правда, после праздника СМИ наперебой заговорили, что она беременна, поскольку за вечер Фокс практически не притронулась к алкоголю, которого на столах было предостаточно.

Удивил публику и Колсон Бэйкер (настоящее имя жениха Меган). Он появился на церемонии с накладными ногтями, усыпанными настоящими бриллиантами весом в 11,4 карата. Обошелся такой маникюр в $30, а на его создание ушло 10 часов и 880 бриллиантов. В дальнейшем камни планируют использовать для создания колец, которые затем продадут, а деньги отправят на благотворительность.

Напомним, недавно ассоциация вампиров отреагировала на то, что влюбленные якобы пробовали кровь друг друга, и предупредила, что это может быть опасным. Меган и Колсону посоветовали сначала хорошо проверить кровь у специалистов, а уже затем практиковать ее употребление, пусть даже и очнеь минимальных количествах.