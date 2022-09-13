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Стиль життя

Шуба і бікіні. Меган Фокс з нареченим в епатажних образах відвідали вечірку Бейонсе (фото)

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Фото: meganfox | Меган Фокс та Колсон Бейкер

Зіркова пара вкотре підтвердила статус однієї з найепатажніших у світі шоубізнесу.

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36-річна американська акторка Меган Фокс та її наречений Колсон Бейкер вчергове підтверджують статус найяскравішої та найепатажнішої пари Голлівуду. Знімками в нових образах зірка екранів та глянців ділиться у своїх соцмережах.

Зіркова пара напередодні відправилася на вечірку в честь 41-го дня народження американської співачки Бейонсе. На гучну вечірку Меган Фокс та Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) прийшли в епатажних та яскравих образах із 70-х. 36-річна акторка продемонструвала ефекту шубу поверх сріблястого бікіні та шортів. На ногах знаменитості були туфлі на екстремальній платформі та білі гольфи. Волосся Фокс було розпущене, а доповнили святковий аутфіт сяйний макіяж та кілька мінімалістичних прикрас.

Тим часом Колсон Бейкер підтримав свою наречену в епатажному рішенні і продемонстрував біло-рожеву шубу, фіолетові штани та напівпрозору майку. До аутфіту музикант додав трендові білі окуляри.

"Темою була роликова дискотека", — підписала фото з вечірки Меган Фокс.

Меган Фокс та Колсон Бейкер на вечірці Бейонсе

Зокрема на 41-річчя Бейонсе були запрошені Зендея, яка постала в образі блондинки, Адель, котру помітили на заході з обручкою, сімейство Кардаш'ян та інші знаменитості.

Меган Фокс та Колсон Бейкер на вечірці Бейонсе

Меган Фокс та її молодший коханий активно готуються до весілля, оскільки на початку 2022 Колсон Бейкер зробив пропозицію 36-річній акторці. Відомо, що торжество відбудеться у справжньому готичному стилі з ріками крові та чорною сукнею нареченої.

Нагадаємо, епатажні Меган Фокс та Колсон Бейкер продемонструвала милі, мультяшні образи для побачення.

Також Фокус детальніше писав про приватну вечірку Бейонсе.