Шуба і бікіні. Меган Фокс з нареченим в епатажних образах відвідали вечірку Бейонсе (фото)

Зіркова пара вкотре підтвердила статус однієї з найепатажніших у світі шоубізнесу.

Related video

36-річна американська акторка Меган Фокс та її наречений Колсон Бейкер вчергове підтверджують статус найяскравішої та найепатажнішої пари Голлівуду. Знімками в нових образах зірка екранів та глянців ділиться у своїх соцмережах.

Зіркова пара напередодні відправилася на вечірку в честь 41-го дня народження американської співачки Бейонсе. На гучну вечірку Меган Фокс та Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) прийшли в епатажних та яскравих образах із 70-х. 36-річна акторка продемонструвала ефекту шубу поверх сріблястого бікіні та шортів. На ногах знаменитості були туфлі на екстремальній платформі та білі гольфи. Волосся Фокс було розпущене, а доповнили святковий аутфіт сяйний макіяж та кілька мінімалістичних прикрас.

Тим часом Колсон Бейкер підтримав свою наречену в епатажному рішенні і продемонстрував біло-рожеву шубу, фіолетові штани та напівпрозору майку. До аутфіту музикант додав трендові білі окуляри.

"Темою була роликова дискотека", — підписала фото з вечірки Меган Фокс.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер на вечірці Бейонсе

Зокрема на 41-річчя Бейонсе були запрошені Зендея, яка постала в образі блондинки, Адель, котру помітили на заході з обручкою, сімейство Кардаш'ян та інші знаменитості.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер на вечірці Бейонсе

Меган Фокс та її молодший коханий активно готуються до весілля, оскільки на початку 2022 Колсон Бейкер зробив пропозицію 36-річній акторці. Відомо, що торжество відбудеться у справжньому готичному стилі з ріками крові та чорною сукнею нареченої.

Нагадаємо, епатажні Меган Фокс та Колсон Бейкер продемонструвала милі, мультяшні образи для побачення.

Також Фокус детальніше писав про приватну вечірку Бейонсе.