Зірки першої величини відзначили день народження Бейонсе на закритій диско-вечірці

Привітати співачку з 41-річчям приїхали Адель, Кім та Хлої Кардаш'ян, Меган Фокс та багато інших

Бейонсе, 28-кратна володарка премії "Греммі", влаштувала дещо запізнілу, але дуже шикарну вечірку на честь свого дня народження. Про це пише Daily Mail.

Привітати зірку із 41-річчям з'їхали десятки зірок. Таблоїди вже пишуть, що закрита диско-вечірка Бейонсе була крутішою, ніж церемонія "Греммі".

[ + – ] Вечірка на честь 41-річчя Бефонсе

Про сам захід відомо мало. Дрес-коди був — 1970-і, вечірка пройшла в особняку в Бель-Ейр і тривала з 22:30 до третьої ночі.

Папараці вдалося сфотографувати деяких селебріті, коли вони прибували на захід.

[ + – ] Ліззо на дні народження Бейонсе

Приїхали: Кім та Хлої Кардаш'ян з матір'ю Кріс Дженнер, Адель зі своїм бойфрендом Річем Полом, Меган Фокс та Machine Gun Kelly, Белла Хадід, Drake, Зендая, Ліззо, Лілі-Роуз Депп та багато інших.

Особливо вражаюче виглядала Кім Кардаш'ян у червоному комбінезоні від Balenciaga.

Але найкраще тематику вечора зрозуміли, зважаючи на все, Меган Фокс і Machine Gun Kelly.

Бейонсе народилася 4 вересня, але була зайнята записом і просуванням свого сьомого альбому Renaissance.

Вона влаштувала розкішну фотосесію, але вже розкритикувалася. Виявилося, що слова її нового хіта Heated ображає людей із ДЦП. Співачка використовувала американське сленгове слово "spazz", яке означає "божеволіти".