Шанувальники Beyoncé вимагають перезаписати трек, який ображає людей із ДЦП

Співачка обурила фанатів рядком зі сленговим словом, яке принижує людей із обмеженими можливостями.

Днями американська співачка Beyonce випустила свою нову композицію Heated, у якій уважні фанати виявили рядок, який ображає людей із ДЦП. Знаменитість використовувала американське сленгове слово "spazz", яке означає "божеволіти".

Як виявилося, дієслово походить від назви однієї з форм дитячого церебрального паралічу — спастичного паралічу (spastic palsy). Слово "spazz" у Великій Британії часто вживають в принизливому сенсі стосовно людей із цим видом ДЦП. Через це активісти вважають текст образливим для людей, які страждають на цю недугу. Артистку звинуватили в жорстокості й закликали перезаписати пісню. Про це пише Daily Мail.

Представники Beyonce зазначили, що співачка в жодному разі не хотіла когось образити, а слово, яке не було використане для того, щоб завдати шкоди, замінять. Проте сама співачка не виступила з вибаченнями, через що в мережі на неї наринула хвиля критики.

"Обурлива черствість", "Невже вона не знала, що означає це слово?", "У наш час варто бути обережнішою зі словами, які можуть поранити", "Не чекали такого від Beyonce", "Звучить дуже грубо", "Мені здається, їй потрібно вибачитись самій, а не просто змінити текст пісні", — такі повідомлення залишали фанати співачки.

Шанувальники артистки впевнені, що її невігластву немає виправдання, тим більше, що незадовго до скандалу інша знаменитість, американська співачка Lizzo, вибачилася перед своїми фанатами за використання того ж слова в пісні Grrrls і перезаписала свій трек.

Медіаменеджерка благодійної організації Scope Воррен Кірван, яка опікується питаннями рівності людей з обмеженими можливостями, різко засудила вчинок Beyonce.

"Жахливо, що одна з найбільших світових зірок вирішила включити цей глибоко образливий термін", — зазначила Кірван. На її думку, слова мають значення, оскільки посилюють негативне ставлення до людей із обмеженими можливостями.

Фокус раніше писав про те, що співачку Beyoncé запідозрили в нібито плагіаті пісні російського гурту "Любе". Фронтмен групи Микола Расторгуєв повідомив, що йому байдуже.