Поклонники Beyoncé потребовали перезаписать трек, который оскорбляет людей с ДЦП

Певица возмутила фанатов строчкой со сленговым словом, унижающим людей с ограниченными возможностями.

На днях американская певица Beyonce выпустила свою новую композицию Heated, в которой внимательные фанаты обнаружили строчку, оскорбляющую людей с ДЦП. Знаменитость использовала американское слэнговое слово "spazz", которое означает "сходить с ума".

Как оказалось, глагол происходит от названия одной из форм детского церебрального паралича — спастического паралича (spastic palsy). Cлово "spazz" в Великобритании часто употребляют в уничижительном смысле по отношению к людям с этим видом ДЦП. По этой причине активисты посчитали текст оскорбительным для людей, страдающих этим недугом. Артистку обвинили в жестокости и призвали перезаписать песню. Об этом пишет Daily mail.

Представители Beyonce отметили, что певица ни в коем разе не хотела кого-либо оскорбить, а слово, которое не было использовано для того, чтобы нанести вред, будет заменено. Однако сама певица не выступила с извинениями, из-за чего в Сети на нее обрушилась волна критики.

"Возмутительная черствость", "Неужели она не знала, что значит это слово?", "В наше время стоит быть осторожнее со словами, которые могут ранить", "Не ожидали такого от Beyonce", "Звучит очень грубо", "Мне кажется, ей нужно извиниться самой, а не просто изменить текст песни", — такие сообщения оставляли фанаты певицы.

Поклонники артистки уверены, что ее невежеству нет оправдания, тем более что незадолго до скандала другая знаменитость — американская певица Lizzo, извинилась перед своими фанатами за использование того же слова в песне Grrrls и перезаписала свой трек.

Медиа-менеджер благотворительной организации Scope Уоррен Кирван, занимающаяся вопросами равенства людей с ограниченными возможностями, резко осудила поступок Beyonce.

"Ужасно, что одна из крупнейших мировых звезд решила включить этот глубоко оскорбительный термин" — отметила Кирван. По ее мнению, слова имеют значение, так как усиливают негативное отношение к людям с ограниченными возможностями.

Фокус ранее писал о том, что певицу Beyoncé заподозрили в якобы плагиате песни российской группы "Любэ". Фронтмен группы Николай Расторгуев сообщил, что ему все равно.