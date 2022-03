Певицу Beyoncé заподозрили в "плагиате" песни группы "Любэ" Николая Расторгуева

Beyoncé снова заподозрили в якобы плагиате песни группы "Любэ", но фронтмен группы Николай Расторгуев сообщил, что ему все равно.

Beyoncé заподозрили в плагиате песни группы "Любэ" "Ты неси меня, река": кто-то из российских фанатов певицы указал на сходство трека Be Alive с творчеством Николая Расторгуева. Эту композицию поп-дива написала для фильма "Король Ричард" с Уиллом Смитом в главной роли. Песня прозвучала в начале церемонии вручения премии "Оскар".

Be Alive была в списке номинантов в категории "Лучшая песня", но в итоге уступила победу треку No Time to Die Билли Айлиш.

Интересно, что сходство двух песен русскоязычные пользователи заметили еще в прошлом году после премьеры композиции. Но справедливости ради отметим, что только несколько секунд трека Be Alivе отдаленно напоминают творчество Николая Расторгуева, лидера группы "Любэ".

Сам он в комментарии российским СМИ сообщил, что у него и его страны сейчас куда более существенные проблемы, "чем бодаться с какой-то там Бейонсе".

Отметим, что автора песни "Ты неси меня, река" Игоря Матвиенко тоже обвиняли в плагиате. Говорили, что мелодия напоминает гитарную гармонию композиции 1991 года группы Europe — Girl From Lebanon.

Как писал ранее Фокус, 29 марта состоялась ежегодная церемония награждения премии "Оскар". Мероприятие запомнилось дракой, которую устроил актер Уилл Смит: за грубую шутку в адрес Джады Пинкетт-Смит пощечину получил ведущий церемонии Крис Рок.