Джада Пинкетт-Смит впервые прокомментировала конфликт на церемонии "Оскар 2022"

Джада Пинкетт-Смит поддержала своего супруга Уилла Смита, которого могут лишить статуэтки "Оскар" за пощечину Крису Року во время церемонии награждения

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После скандала на церемонии вручения премии "Оскар", во время которой голливудский актер Уилл Смит дал пощечину ведущему Крису Року, что вызвало широкий резонанс, за Смита заступилась его супруга Джада, из-за которой и случилась драка.

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У себя в Instagram она оставила красноречивую запись: "Настало время исцеления. Я здесь для этого". Фраза с похожим смыслом появилась и на странице дочери Смиттов Уиллоу.

"А вы знаете, кому сейчас тяжелее всего? Буквально каждому из нас. Так что просто будьте добрее", — написала она.

Напомним, во время церемонии награждения "Оскар" Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за неуместную шутку в адрес супруги актера. Рок обратил внимание на короткую стрижку Джады Пинкетт-Смит, которая несколько лет страдает от алопеции, из-за чего побрилась налысо. Ведущий посчитал уместным пошутить над ее прической, сообщив, что с нетерпением ждет второй части фильма "Солдат Джейн". Уилл Смит не стал терпеть публичных оскорблений в адрес его возлюбленной, вышел на сцену и ударил Криса Рока. После случившего Уилл Смит принес публичные извинения, отметив, что выступает против любого насилия в мире, но ни за что не даст в обиду свою жену.

Коллеги Смита по цеху разделились на два лагеря. Одни посчитали его поступок уместным, другие осудили актера за несдержанность. В Американской киноакадемии предложили лишить Смита статуэтки "Оскар" за публичкую агрессию во время церемонии награждения.