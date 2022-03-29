Уилл Смит попросил прощения у Криса Рока за пощечину на "Оскаре"

Получив первый в жизни "Оскар", Уилл Смит получил еще и "плохую" славу на весь мир за проявление агрессии в прямом эфире.

53-летний американский актер Уилл Смит решил извиниться перед комиком Крисом Роком за пощечину на церемонии "Оскар-2022". Об этом актер сообщил на своей Instagram-странице с почти 62 млн подписчиков.

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Во время 94-й церемонии награждения кинопремией "Оскар-2022" 57-летний Крис Рок дважды неудачно пошутил в отношении супругов Смит. Сначала об открытых отношениях звездной пары. Впоследствии комик высмеял новую "прическу" жены Уилла Джады Пинкетт-Смит, которая несколько лет борется с алопецией (патологическим выпадением волос). Поэтому 53-летний актер решил прямо перед камерами дать пощечину Року.

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После момента удара аудиозапись трансляции в США прекратилась, но в других странах она продолжалась без цензуры. Поэтому зрители церемонии услышали, что, вернувшись на место, Смит нецензурной лексикой требовал, чтобы комик больше не упоминал имя его жены Джады.

Впоследствии оскароносный актер попросил прощения у Криса Рока за инцидент, созерцаемый миллионами людей по всему миру.

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"Любое насилие — это яд. Мое поведение на премии Киноакадемии было неприемлемо и не имеет оправдания", — написал Уилл Смит, добавив, что если шутки над собой он еще позволит, однако свою жену в обиду не даст, тем более шутки о состоянии ее здоровья.

"Я бы хотел попросить прощения перед тобой, Крис", — отметил актер

После окончания церемонии организаторы премии, Американская киноакадемия, в соцсетях отметили, что не поддерживают какого-либо насилие.

Фокус подробно писал о том, чем запомнилась 94-я церемония вручения кинопремии "Оскар". В частности, организаторы мероприятия значительное внимание уделили событиям в Украине.