Вілл Сміт попросив вибачення в Кріса Рока за ляпаса на "Оскарі"

Отримавши перший в житті "Оскар", Вілл Сміт отримав ще й "погану" славу на весь світ за прояв агресії у прямому ефірі.

53-річний американський актор Вілл Сміт вирішив попросити вибачення в коміка Кріса Рока за ляпаса на церемонії "Оскар-2022". Про це актор повідомив на своїй Instagram-сторінці з майже 62 млн підписників.

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Під час 94-ї церемонії нагородження кінопремією "Оскар-2022" 57-річний Кріс Рок двічі невдало пожартував щодо подружжя Смітів. Спочатку про відкриті стосунки зіркової пари. А згодом комік висміяв нову "зачіску" дружини Вілла Джади Пінкетт-Сміт, яка кілька років бореться з алопецією (патологічним випадінням волосся). Тож 53-річний актор вирішив прямо перед камерами дати ляпаса Року.

[ + – ] Вілл Сміт попросив вибачення в коміка Кріса Рока

Після моменту удару аудіозапис трансляції в США припинився, але в інших країнах він продовжувався без цензури. Тож глядачі церемонії почули, що повернувшись на місце, Сміт нецензурною лексикою вимагав, щоб комік більше не згадував ім'я його дружини Джади.

Згодом оскароносний актор попросив вибачення в Кріса Рока за інцидент, який споглядали мільйони людей по всьому світу.

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"Будь-яке насильство — це отрута. Моя поведінка на премії Кіноакадемії була неприйнятна і не має виправдання", — написав Вілл Сміт, додавши, що якщо жарти над собою він ще дозволить, проте свою дружину в образу не дасть, тим більше жарти про стан її здоров'я.

"Я би хотів попросити вибачення перед тобою, Крісе", — зазначив актор

Після закінчення церемонії організатори премії, Американська кіноакадемія, у соцмережах зазначили, що не підтримують будь-яке насильство.

Фокус докладно писав про те, чим запам'яталася 94-а церемонія вручення кінопремії "Оскар". Зокрема організатори заходу значну увагу присвятили подіям в Україні.