Пожартував про алопецію. За що Вілл Сміт ударив Кріса Рока на церемонії "Оскар"

На церемонії "Оскар" не обійшлося без гучного скандалу

Після тривалої перерви церемонія "Оскар" повернулася до колишнього формату: сцена була оформлена кристалами Сваровські, вели захід одразу троє ведучих. А зірки позували на червоній доріжці в розкішному вбранні. Але пройти гладко церемонії не судилося. Знайшлося місце навіть для бійки: Вілл Сміт, який отримав статуетку в категорії "найкращий актор" за роль у фільмі "Король Річард", дав по обличчю коміку Крісу Року за його злий жарт про Джаду Пінкетт-Сміт. Про це пише Vogue.

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Ведучий церемонії комік Кріс Рок пожартував зі сцени з приводу дружини актора Вілла Сміта — також акторки Джади Пінкетт-Сміт. Рок, запитав, коли чекати сиквел фільму "Солдат Джейн", звернувши недоречну увагу публіки на виголену голу голову Джади. Причому спочатку жарт здавався смішним, а потім, мабуть, Вілл звернув увагу на спохмурнілу дружину та вирішив її захистити.

Він піднявся на сцену та врізав Крісу Року по обличчю. Той постарався все перевести на жарт, але всім стало зрозуміло, що його жарт був недоречним, і удар — справжнім.

[ + – ] Скандальна ситуація на "Оскарі"

Нагадаємо, Джада Пінкетт-Сміт страждає на алопецію (патологічне випадання волосся).

Повернувшись на місце, він, використовуючи нецензурну лексику, вимагав, щоб Рок більше не згадував ім'я його дружини, а точніше, не вимовляв її ім'я своїм поганим ротом. У цей момент аудіозапис трансляції в США припинився, але в інших країнах він продовжувався без цензури.

Рок продовжив представлення номінантів у категорії "Найкращий документальний фільм", а Вілл отримав статуетку в категорії "найкращий актор" за роль у фільмі "Король Річард" про сім'ю Серени та Венус Вільямс.

Через кілька хвилин Сміт отримав свій перший у житті "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Король Річард", у якому він зіграв Річарда Вільямса, батька Венус і Серени Вільямс.

Під час подяки Вілл Сміт заплакав, вибачився за запальність і заявив, що його герой був "запеклим захисником своєї сім'ї".

Після закінчення церемонії організатори премії – Американська кіноакадемія – у своєму Twitter прокоментували інцидент на Оскарі 2022 року.

"Академія не схвалює насильство в будь-якій формі. Сьогодні ми раді вшановувати переможців 94-ї церемонії вручення премії Оскар, які заслужили на цей момент визнання з боку своїх колег і любителів кіно в усьому світі", — йдеться в заяві Кіноакадемії.

[ + – ] Реакція Кіноакадемії Фото: Скриншот

А на традиційній оскарівській вечері всі, хто не був на церемонії, намагалися зрозуміти, через що стався скандал. "Тим часом всі за моїм столом на оскарівській вечері Vanity Fair маніакально гуглять, що, чорт забирай, Вілл Сміт сказав Крісу Року", — написав ведучий Дерек Блассберг і опублікував фото свого столика.

[ + – ] Вечірка Vanity Fair: усі "маніакально гуглять, що, чорт забирай, Вілл Сміт сказав Крісу Року" Фото: Соцсети

Нагадаємо, Джада Пінкетт-Сміт не робить секрету зі своєї недуги. Вона розповіла, що вперше зіткнулася з випаданням волосся у 2018 році. І тоді алопеція її налякала. "Коли це тільки почалося, це було жахливо. Якось я була в душі, а потім пасма волосся просто опинилась у мене в руках. Це був один із тих моментів у моєму житті, коли мене буквально трясло від жаху", — розповіла Сміт у соцмережах.

[ + – ] Джада Пінкетт-Сміт і Вілл Сміт на 94-1 церемонії "Оскар" Фото: Getty Images

Вона довго боролася з випадінням волосся, але потім просто поголила голову. Її дочка Віллоу її підтримала, також поголивши голову. "Я й алопеція станемо друзями. І крапка", — повідомила тоді акторка.