Пошутил про алопецию. За что Уилл Смит ударил Криса Рока на церемонии "Оскар"

На церемонии "Оскар" не обошлось без громкого скандала

После долгого перерыва церемония "Оскар" вернулась в прежний формат: сцена была оформлена кристаллами Сваровски, вели ее сразу трое ведущих. А звезды позировали на красной дорожке в роскошных нарядах. Но пройти гладко церемонии было не суждено. Нашлось место даже для драки: Уилл Смит, получивший статуэтку в категории "лучший актер" за роль в фильме "Король Ричард", дал по лицу комику Крису Року за его злую шутку о Джаде Пинкетт-Смит. Об этом пишет Vogue.

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Ведущий церемонии комик Крис Рок пошутил со сцены по поводу супруги актера Уилла Смита — также актрисы Джады Пинкетт-Смит. Рок, спросил, когда ждать сиквела фильма "Солдат Джейн", обратив неуместное внимание публики на обритую налысо голову Джады. Причем сначала шутка казалась смешной, а потом, видимо, Уилл обрати внмиание на помрачневшую жену и решил ее защитить.

Он поднялся на сцену и врезал Крису Року по лицу. Тот постарался все перевести в шутку, но всем стало ясно, что его шутка была неуместной и удар – настоящим.

[ + – ] Скандальная ситуация на "Оскаре"

Напомним, Джада Пинкетт-Смит страдает алопецией (патологическим выпадением волос).

Вернувшись на место, он, используя нецензурную лексику, потребовал, чтобы Рок больше не упоминал имя его жены, а точнее, "не произносил ее имя своим поганым ртом". В этот момент аудиозапись трансляции в США прекратилась, но в других странах она продолжалась без цензуры.

Рок продолжил представление номинантов в категории "Лучший документальный фильм", а Уилл получил статуэтку в категории "лучший актер" за роль в фильме "Король Ричард" о семье Серены и Венус Уильямс.

Спустя несколько минут Смит получил свой первый в жизни "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард", в котором он сыграл Ричарда Уильямса, отца Венеры и Серены Уильямс.

Во время благодарственной речи Уилл Смит заплакал, извинился за вспыльчивость и заявил, что его герой был "ожесточенным защитником своей семьи".

После окончания церемонии организаторы премии — Американская киноакадемия — в своем Twitter прокомментировали инцидент на Оскаре 2022.

"Академия не одобряет насилие в любой форме. Сегодня мы рады чествовать победителей 94-й церемонии вручения премии Оскар, которые заслужили этот момент признания со стороны своих коллег и любителей кино во всем мире", — говорится в заявлении Киноакадемии.

[ + – ] Реакция Киноакадемии Фото: Скриншот

А на традиционном оскаровском ужине все, кто не были на церемонии, пытались понять, из-за чего произошел скандал. "Тем временем, все за моим столом на оскаровском ужине Vanity Fair маниакально гуглят, что, черт возьми, Уилл Смит сказал Крису Року", — написал ведущий Дерек Блассберг и опубликовал фото своего столика.

[ + – ] Вечеринка Vanity Fair: все "маниакально гуглят, что, черт возьми, Уилл Смит сказал Крису Року" Фото: Соцсети

Напомним, Джада Пинкетт-Смит не делает секрета из своего недуга. Она рассказала, что впервые столкнулась с выпадением волос в 2018 году. И тогда алопеция ее напугала. "Когда это только началось, это было ужасно. Однажды я была в душе, а потом пряди волос просто оказались у меня в руках. Это был один из тех моментов в моей жизни, когда меня буквально трясло от ужаса" — рассказала Смит в соцсетях.

[ + – ] Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит на 94-1 церемонии "Оскар" Фото: Getty Images

Она долго боролась с выпадением волос, но потом просто обрила голову. Ее дочь Уиллоу ее поддержала, также обрив голову. "Я и алопеция станем друзьями. И точка", — сообщила тогда актриса.