Киноакадемия США накажет Уилла Смита за пощечину Крису Року

Казус на 94-й кинопремии "Оскар-2022" начал набирать еще большие обороты.

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Киноакадемия США намерена наказать актера Уилла Смита за публичное проявление агрессии на церемонии награждения кинопремией "Оскар-2022". Об этом организаторы отметили в своем новом заявлении, сообщает Deadline.

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Во время официальной части награждения кинопремией "Оскар" комик Крис Рок поплатился за свою неудачную шутку о жене Уилла Смита, получив публичную пощечину от актера.

[ + – ] Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Как известно, Джада Пинкетт-Смит несколько лет страдает от патологического выпадения волос — алопеции, поэтому побрила голову налысо, что стало основой для шутки Рока о "новой прическе Джады". Уилл Смит не стал терпеть публичных оскорблений в сторону своей возлюбленной, поэтому вышел на сцену и ударил Криса Рока.

Впоследствии 53-летний актер извинился перед комиком в соцсетях и отметил, что против любого насилия в мире, однако свою жену никогда не позволит обидеть.

[ + – ] Жена Уилла Смита страдает от патологического выпадения волос

Представители Киноакадемии США отметили, что Уилл Смит нарушил базовые принципы Киноакадемии и вел себя неправильно, а также отказался покинуть зал церемонии по просьбе организаторов.

В качестве наказания за публичное проявление агрессии Уилла Смита могут исключить из членов Киноакадемии. А также под угрозой его первый в жизни "Оскар", который он получил за лучшую мужскую роль в картине "Король Ричард". Собственно, решение будет принято 18 апреля 2022 на заседании совета Киноакадемии.

Напомним, после скандала на "Оскаре-2022" в дом Уилла Смита приехала полиция.