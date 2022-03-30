После выходки Уилла Смита на "Оскаре" в его особняк приехала полиция

Пощечина, которую Уилл Смит дал Крису Року, уже аукнулась семье актера и поставила под угрозу его карьеру.

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Потасовка актера Уилла Смита и комика Криса Рока на церемонии награждения кинопремией "Оскар-2022" получила неожиданное продолжение, сообщает Daily Mail.

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После того, как Смит вышел на сцену и дал пощечину Року за то, что тот позволил себе шутки в адрес Джады Пинкетт-Смит, супруги актера, в киносреде заговорили о том, что против лауреата "Оскара" ("Лучшая мужская роль", фильм "Король Ричард") могут быть применены дисциплинарные меры. Теперь же стало известно, что в роскошный особняк звезды в Калабасасе (Лос-Анджелес) приехала полиция.

Причиной для визита правоохранителей стало заявление о том, что над домом Смитов был замечен беспилотник. Но к тому времени, когда офицеры прибыли в поместье, дрон, о котором сообщалось, исчез, сообщили в департаменте шерифа.

[ + – ] Полицейская машина у особняка Смитов в Лос-Анджелесе Фото: Splash News

Инцидент со шпионажем произошел после того, как актриса Вупи Голдберг, которая является членом Американской киноакадемии, сказала, что, по ее мнению, Смит сможет сохранить свой "Оскар" после разногласий, но он все равно столкнется с некоторой формой наказания за нападение на сцене.

[ + – ] Уилл Смит дал пощечину Крису Року

"Есть последствия. Есть большие последствия, потому что никто не согласен с тем, что произошло. Никто, никто, никто", – заявила она.

Последствия, о которых говорит Голдберг, скорее всего, будут решаться на экстренном заседании совета Академии, запланированном на 30 марта, но она не сообщила никаких подробностей о том, как может выглядеть наказание.

Дисциплинарные меры могут включать в себя что угодно, от принуждения его вернуть свой "Оскар" до самого сурового наказания – отстранения от академии – что поставит Смита в один ряд с Харви Вайнштейном и Биллом Косби, которые были исключены за сексуальные домогательства.

"Академия осуждает действия мистера Смита на вчерашнем шоу. Мы официально начали официальную проверку инцидента и изучим дальнейшие действия и последствия в соответствии с нашим Уставом, Стандартами поведения и законодательством штата Калифорния", – заявили члены академии.

50-летняя жена Джада Пинкетт Смит, из-за которой все и произошло, наконец, нарушила свое молчание 29 марта постом в Instagram.

"Это сезон исцеления, и я здесь для этого", – написала она.

Сам Смит извинился перед Роком за то, что ударил его. Он назвал свое поведение "неприемлемым и непростительным".