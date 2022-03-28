Оскар-2022: потасовка Уилла Смита и триумф Билли Айлиш

Церемония впервые за три года прошла в обычном режиме и с ведущими, а главным ньюсмейкером шоу стал Уилл Смит, получивший свой первый "Оскар" и устроивший разборки из-за жены прямо на сцене.

В ночь на 28 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония награждения премией Американской киноакадемии. В этот раз мероприятие прошло в обычном формате с множеством гостей. Зрителей и красной дорожкой, чего не было годом ранее из-за пандемии коронавируса.

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Номинанты боролись за статуэтку в 24 категориях, а рекордсменом среди них стала картина "Власть пса", претендовавшая сразу на 12 наград. Научно-фантастический фильм "Дюна" был заявлен в 10 номинациях, "Белфаст и "Вестсайдская история" – в семи, а "Король Ричард" – в шести.

Ведущими шоу стали Ванда Сайкс, Реджина Холл и Эми Шумер, а сама церемония не обошлась без громкого скандала и даже потасовки. Почти в конце церемонии комик Крис Рок пошутил со сцены о прическе Джады Пинкетт-Смитт, страдающей алопецией, чего не смог стерпеть ее супруг Уилл. Он поднялся на сцену и с руганью ударил Рока, который собирался вручить награду за лучший документальный фильм. Во время трансляции этого момента телеканал ABC отключил микрофоны, однако международные каналы без цензуры зафиксировали, как две звезды выкрикивали ненормативную лексику друг на друга.

[ + – ] Момент потасовки Уилла Смита и Криса Рока

Спустя несколько мгновений Смит получил "Оскар" за лучшую мужскую роль и извинился перед академией и другими номинантами. "Любовь заставит вас делать сумасшедшие вещи", – сказал он.Смит четырежды номинировался на эту награду, однако только сейчас стал триумфатором.

Не обошлось без сенсаций в списке победителей.

"Лучшим фильмом" признана комедийно-драматическая картина "CODA: Ребенок глухих родителей", режиссером которой является Шан Хайдер. Это ремейк французско-бельгийского фильма "Семейство Белье" (2014). Лента рассказывает о девушке Руби Росси, единственном слышащем члене семьи, которая пытается выстроить свою жизнь, помогая семейному бизнесу в качестве сурдопереводчика и развивая свой певческий талант. Картина отмечена сразу в трех номинациях: "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший фильм".

CODA в названии фильма – это устойчивая аббревиатура Child of Deaf Adults (ребенок глухих родителей).

[ + – ] Лучший фильм – "CODA: Ребенок глухих родителей"

Актриса Ариана ДеБос стала первой чернокожей женщиной-квиром, получившей награду за актерское мастерство. Она унесла домой награду за "Лучшую женскую роль второго плана". Таким образом кинокритики отметили ее игру в "Вестсайдской истории".

[ + – ] Анна ДеБос с заветной статуэткой Фото: Скриншот

Трой Коцур, сыгравший в "CODA: Ребенок глухих родителей" – первый глухой человек, получивший премию "Оскар" за актерское мастерство. А вот первой (и пока что последней) глухой актрисой еще в 1986-м году стала Марли Мэтлин за лучшую главную роль в фильме "Дети меньшего бога". Кстати, в CODA эти двое сыграли мужа и жену.

Награда в номинации "Лучший режиссер" досталась Джейн Кэмпион ("Власть пса"). Кэмпион стала всего третьей женщиной за всю историю "Оскара", получившей эту награду. В прошлом году заветную статуэтку унесла Хлои Чжао за "Землю кочевников", а первой эту награду завоевала Кэтрин Бигелоу за ленту "Повелитель бури" (2009).

Лидером среди победителей стала картина "Дюна", которая взяла шесть статуэток.

Полный список победителей "Оскар-2022":

Лучший фильм: "CODA: Ребенок глухих родителей" ;

; Лучшая женская роль: Джессика Честейн , "Глаза Тэмми Фэй";

, "Глаза Тэмми Фэй"; Лучший актер: Уилл Смит , "Король Ричард";

, "Король Ричард"; Лучший режиссер: Джейн Кэмпион , "Сила собаки";

, "Сила собаки"; Лучшая оригинальная песня: No Time To Die , Билли Айлиш, Финнеас О’Коннелл ("Не время умирать");

, Билли Айлиш, Финнеас О’Коннелл ("Не время умирать"); Лучший документальный фильм: "Лето души" ;

; Лучший адаптированный сценарий: "CODA: ребенок глухих родителей" ;

; Лучший оригинальный сценарий: "Белфаст" ;

; Лучший дизайн костюмов: "Круэлла" ;

; Лучший международный полнометражный фильм: "Сядь за руль моей машины" (Япония);

(Япония); Лучший актер второго плана: Трой Коцур , "CODA: Ребенок глухих родителей";

, "CODA: Ребенок глухих родителей"; Лучший анимационный фильм: "Энканто" ;

; Лучшие визуальные эффекты: "Дюна" ;

; Лучшая операторская работа: "Дюна" ;

; Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБос , "Вестсайдская история";

, "Вестсайдская история"; Лучший монтаж фильма: "Дюна" ;

; Лучший саундтрек: "Дюна" ;

; Лучший звук: "Дюна" ;

; Лучший художник-постановщик: "Дюна" ;

; Лучший грим и прическа: "Глаза Тэмми Фэй" ;

; Лучший документальный фильм (короткометражный): "Королева баскетбола" ;

; Лучший короткометражный (анимационный): "Дворник" ;

; Лучший короткометражный фильм (живой боевик): "Долгое прощание".

Напомним, голливудский актер и кинорежиссер Шон Пенн заявил, что готов расплавить собственные статуэтки "Оскар", если Американская киноакадемия не разрешит Владимиру Зеленскому выступить на церемонии награждения, и призвал участников церемонии бойкотировать мероприятие.