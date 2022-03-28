Оскар-2022: бійка Вілла Сміта і тріумф Біллі Айліш

Церемонія вперше за три роки відбулася у звичайному режимі та з ведучими, а головним ньюсмейкером шоу став Вілл Сміт, який отримав свій перший "Оскар" і влаштував сварку через дружину прямо на сцені.

У ніч на 28 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі відбулася 94-та церемонія нагородження премією Американської кіноакадемії. Цього разу захід відбувся у звичайному форматі з багатьма гостями, глядачами та червоною доріжкою, чого не було роком раніше через пандемію коронавірусу.

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Номінанти боролися за статуетку у 24 категоріях, а рекордсменом серед них стала картина "У руках пса", яка претендувала одразу на 12 нагород. Науково-фантастичний фільм "Дюна" був заявлений у 10 номінаціях, "Белфаст і "Вестсайдська історія" – у семи, а "Король Річард" – у шести.

Ведучими шоу стали Ванда Сайкс, Реджина Голл і Емі Шумер, а сама церемонія не обійшлася без гучного скандалу та навіть бійки. Майже наприкінці церемонії комік Кріс Рок пожартував зі сцени про зачіску Джади Пінкетт-Смітт, яка страждає на алопецію, чого не зміг стерпіти її чоловік Вілл. Він піднявся на сцену та з лайкою вдарив Рока, який збирався вручити нагороду за найкращий документальний фільм. Під час трансляції цього моменту телеканал ABC відключив мікрофони, проте міжнародні канали без цензури зафіксували, як дві зірки вигукували ненормативну лексику один одному.

[ + – ] Момент бійки Вілла Сміта та Кріса Рока

За кілька хвилин Сміт отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль і вибачився перед академією та іншими номінантами. "Кохання змусить вас робити божевільні речі", — сказав він. Сміта чотири рази номінували на цю нагороду, проте він тільки зараз став тріумфатором.

Не обійшлося без сенсацій у списку переможців.

Найкращим фільмом визнали комедійно-драматичну картину "CODA: У ретмі серця", режисеркою якої є Сіан Гідер. Це ремейк французько-бельгійського фільму "Сімейство Бельє" (2014). Стрічка розповідає про дівчину Рубі Россі, єдиного члена сім'ї, яка чує. Вона намагається вибудувати своє життя, допомагаючи сімейному бізнесу як сурдоперекладачка та розвиваючи свій співочий талант. Картина відзначена одразу в трьох номінаціях: "Найкращий сценарій", "Найкраща чоловіча роль другого плану" та "Найкращий фільм".

CODA в назві фільму – це стійка абревіатура Child of Deaf Adults (дитина глухих батьків).

[ + – ] Найкращий фільм — "CODA: У ритму серця"

Актриса Аріана ДеБос стала першою чорношкірою жінкою-квіром, яка отримала нагороду за акторську майстерність. Вона забрала додому нагороду за "Найкращу жіночу роль другого плану". Таким чином кінокритики відзначили її гру у "Вестсайдській історії".

[ + – ] Анна ДеБос із заповітною статуеткою Фото: Скриншот

Трой Коцур, який зіграв у "CODA: У ритмі серця" – перша глуха людина, яка отримала премію "Оскар" за акторську майстерність. А ось першою (і поки що останньою) глухою акторкою ще 1986-го року стала Марлі Метлін за найкращу головну роль у фільмі "Діти меншого бога". До речі, у CODA ці двоє зіграли чоловіка та дружину.

Нагорода в номінації "Найкращий режисер" дісталася Джейн Кемпіон ("У руках пса"). Кемпіон стала лише третьою жінкою за всю історію "Оскара", яка отримала цю нагороду. Минулого року заповітну статуетку забрала Хлої Чжао за "Землю кочівників", а першою цю нагороду здобула Кетрін Бігелоу за стрічку "Повелитель бурі" (2009).

Лідером серед переможців стала картина "Дюна", яка взяла шість статуеток.

Повний список переможців "Оскар-2022":

Найкращий фільм: "CODA: У ритмі серця" ;

; Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн , "Очі Теммі Фей";

, "Очі Теммі Фей"; Найкращий актор: Вілл Сміт , "Король Річард";

, "Король Річард"; Найкращий режисер: Джейн Кемпіон , "У руках пса";

, "У руках пса"; Найкраща оригінальна пісня: No Time To Die , Біллі Айліш, Фіннеас О'Коннелл ("Не час помирати");

, Біллі Айліш, Фіннеас О'Коннелл ("Не час помирати"); Найкращий документальний фільм: "Літо душі" ;

; Найкращий адаптований сценарій: "CODA: У ритмі серця" ;

; Найкращий оригінальний сценарій: "Белфаст" ;

; Найкращий дизайн костюмів: "Круелла" ;

; Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Сядь за кермо моєї машини" (Японія);

(Японія); Найкращий актор другого плану: Трой Коцур , "CODA: У ритмі серця";

, "CODA: У ритмі серця"; Найкращий анімаційний фільм: "Енканто" ;

; Найкращі візуальні ефекти: "Дюна" ;

; Найкраща операторська робота: "Дюна" ;

; Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос , "Вестсайдська історія";

, "Вестсайдська історія"; Найкращий монтаж фільму: "Дюна" ;

; Найкращий саундтрек: "Дюна" ;

; Найкращий звук: "Дюна" ;

; Найкращий художник-постановник: "Дюна" ;

; Найкращий грим і зачіски: "Очі Теммі Фей" ;

; Найкращий документальний фільм (короткометражний): "Королева баскетболу" ;

; Кращий короткометражний (анімаційний): "Двірник" ;

; Найкращий короткометражний фільм (живий бойовик): "Довге прощання".

Нагадаємо, голлівудський актор і кінорежисер Шон Пенн заявив, що готовий розплавити власні статуетки "Оскар", якщо Американська кіноакадемія не дозволить Володимиру Зеленському виступити на церемонії нагородження, і закликав учасників церемонії бойкотувати захід.