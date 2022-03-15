Лиса дружина Вілла Сміта викликала фурор на Critics Choice Awards

Джада Пінкетт-Сміт надягла на голову діамантову прикрасу.

50-річна американська актриса, співачка, письменниця та підприємиця, а також дружина оскароносного Вілла Сміта, Джада Пінкетт-Сміт прикрасила червону доріжку церемонії вручення премії Critics' Choice Awards 2022, з'явившись у ефектній золотій сукні й оригінальній діамінтовій прикрасі на абсолютно лисій голові. Фотографіями вона поділилася у своєму Instagram.

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"Повітряне" вбрання кольору золотистий металік із гострим вирізом без бретелів і структурованою спідницею-колонною підкреслювало струнку фігуру знаменитості. Образ доповнив ефектний макіяж. Джада була з накладними віями, золотими тінями для повік, а губи покривала рожева помада. На пальці в неї красувалося кільце з величезним каменем.

Зазначимо, що Джада залишилася лисою не через модну забаганку або демонстрацію бунту. Вона вже багато років бореться з алопецією (випадання волосся). Вона розповідала про боротьбу з цією недугою своїм шанувальникам, а в липні минулого року позбулася шевелюри, що залишилася, просто збривши останнє волосся.

Джада й Вілл пов'язали себе узами шлюбу в 1997 році, але нещодавно розповіли про свої нетрадиційні стосунки, визнавши, що відмовилися від моногамії в сім'ї, тому що вони "обидва були нещасні, і явно щось мало змінитися". Вони заявили, що шлюб для них не може бути в'язницею. Пара виховує двох дітей. Їхньому синові Джейдену 23 роки, а дочці Віллоу – 21 рік. Первісток акторів уже встиг засвітитися у кількох фільмах, зокрема й за участю свого батька.

Вілл Сміт продовжує пожинати плоди своєї праці. 13 березня він отримав нагороду в номінації "Найкраща чоловіча роль" за гру у фільмі "Король Річард" на церемонії BAFTA. Проте на ній актора не було, оскільки він був на врученні премії "Вибір критиків" у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Вілл Сміт показав, як танцює зі своєю мамою на святкуванні її 85-річчя.