Вілл Сміт показав свою маму і станцював із нею на честь її 85-річчя (відео)

Керолайн Брайт народила та виховала чотирьох дітей, покинувши чоловіка-аб'юзера понад 20 років тому.

53-річний американський актор Вілл Сміт зворушливо привітав свою матір Керолайн Брайт із її 85-річчям, опублікувавши в Instagram відео, де танцює з нею під хіт Вітні Г'юстон I Wanna Dance with Somebody ("Я хочу потанцювати з ким-небудь").

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"85 Сьогодні! З днем народження, мама-мама. Давайте танцювати до 100 років", — йдеться у підписі.

У кадрі Вілл — у світло-сірих штанах, блідо-рожевій футболці поло з білим коміром і білих кросівках. А ось Керолайн вбралася в елегантну білу мереживну блузу з напівпрозорими рукавами довжиною три чверті та білу спідницю-міді з чорною мереживною квітковою обробкою. Образ іменинниці доповнювали золоті прикраси: сережки, ланцюжок, браслети та каблучки.

Пара трималася за руки, погойдуючись під музику на відкритому патіо, оточеному столами, вкритими білими льняними скатертинами і прикрашеними невеликими квітковими композиціями. Найближчий до них стіл був заставлений їжею та напоями.

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21-річна дочка Сміта, Віллоу, також поділилася відео зі святкування у своїй історії в Instagram. Вона з'явилася у кадрі в яскраво-зеленому топі з відповідними шортами, обіймаючи батька та бабусю. Тріо танцювало і співало разом, коли пісня добігла кінця.

Керолайн, колишня адміністраторка шкільної ради Філадельфії, народила свого первістка Вілла 25 вересня 1968 року. Крім нього, у неї та її колишнього чоловіка Вілларда Керрола Сміта-старшого ще троє дітей — Пем, Еллен і Гаррі. Жінка розійшлася з ним, коли старшому синові було 13 років, але остаточно пара розлучилася з ним у 2000 році. У 2016-му чоловік помер.

У мемуарах під назвою "Вілл", які актор випустив у листопаді 2021 року, він зізнався, що збирався вбити Вілларда після того, як став свідком жорстокого поводження його батька з матір'ю. Крім того, Керолайн і Вілл обговорили насильство в епізоді його документального серіалу на YouTube "Найкраща форма мого життя".

Актор зізнався своїй матері, що подумував про самогубство, бо почувався "боягузом", оскільки не намагався зупинити насильство, незважаючи на те, що був старшою дитиною.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Сміт, який нещодавно пристойно схуд, зізнався, що сексуальні сцени — найгірше в акторській грі.