Вілл Сміт позбувся зайвих кілограмів і продемонстрував відмінну форму

Навесні цього року зірка фільму "Люди в чорному" чесно зізнався, що розслабився на карантині, і пора зайнятися спортом

53-річний актор, як і безліч людей по всьому світу, на початку цього року зізнався шанувальникам у тому, що дещо розслабився в режимі самоізоляції та вже не той підтягнутий спортсмен, яким він був під час зйомок фільму "Я — робот" і інших. Повідомлення Вілл супроводив іронічним знімком, який моментально розлетівся мережею. Але зараз актор записав нове відео, у якому повідомив, що перебуває "на піку своєї форми".

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[ + – ] Фото Вілла Сміта, зняте на початку року Фото: Instagram/Will Smith

Вілл Сміт зізнався, що ці пів року посилено займався, і, нарешті, йому вдалося позбутися зайвих кілограмів.

Фото: Instagram willsmith Фото: Instagram willsmith

Утім, продемонстрував це трохи раніше, знявшись у стильній фотосесії для журналу GQ.

Але в смішному відео Вілл продемонстрував, як старанно займається після того, як тренер піднімає його вранці з ліжка криком: "Ти все ще в ліжку? Вставай, хай йому грець!". Актор піднімає важкі вантажі, підтягується та йде на пробіжку навіть туманним холодним ранком.

Нагадаємо, раніше Вілл Сміт розповів про свою сім'ю та підтвердив, що живе з дружиною Джадою Пінкетт Сміт у відкритому полігамному шлюбі.