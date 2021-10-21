Вілл Сміт позбувся зайвих кілограмів і продемонстрував відмінну форму
Навесні цього року зірка фільму "Люди в чорному" чесно зізнався, що розслабився на карантині, і пора зайнятися спортом
53-річний актор, як і безліч людей по всьому світу, на початку цього року зізнався шанувальникам у тому, що дещо розслабився в режимі самоізоляції та вже не той підтягнутий спортсмен, яким він був під час зйомок фільму "Я — робот" і інших. Повідомлення Вілл супроводив іронічним знімком, який моментально розлетівся мережею. Але зараз актор записав нове відео, у якому повідомив, що перебуває "на піку своєї форми".
Вілл Сміт зізнався, що ці пів року посилено займався, і, нарешті, йому вдалося позбутися зайвих кілограмів.
Утім, продемонстрував це трохи раніше, знявшись у стильній фотосесії для журналу GQ.
Але в смішному відео Вілл продемонстрував, як старанно займається після того, як тренер піднімає його вранці з ліжка криком: "Ти все ще в ліжку? Вставай, хай йому грець!". Актор піднімає важкі вантажі, підтягується та йде на пробіжку навіть туманним холодним ранком.
Нагадаємо, раніше Вілл Сміт розповів про свою сім'ю та підтвердив, що живе з дружиною Джадою Пінкетт Сміт у відкритому полігамному шлюбі.