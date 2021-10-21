Уилл Смит избавился от лишних килограмм и продемонстрировал отличную форму

Весной этого года звезда фильма "Люди в черном" честно признался, что расслабился на карантине и пора заняться спортом

53-летний актер, как и множество людей по всему миру, в начале этого года признался поклонникам в том, что несколько расслабился в режиме самоизоляции и уже не тот подтянутый спортсмен, каким он был во время съемок фильма "Я — робот" и прочих. Сообщение Уилл сопроводил ироничным снимком, который моментально разлетелся по Сети. Но сейчас актер записал новое видео, в котором сообщил, что находится "на пике своей формы".

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[ + – ] Фото Уилла Смита, снятое в начале года Фото: Instagram/Will Smith

Уилл Смит признался, что эти полгода усиленно занимался и, наконец, ему удалось избавиться от лишних килограмм.

Фото: Instagram willsmith Фото: Instagram willsmith

Впрочем, продемонстрировал это немного раньше, снявшись в стильной фотосессии для журнала GQ.

Но в забавном видео Уилл продемонстрировал, как усердно занимается после того, как тренер поднимает его утром из кровати криком: "Ты все еще в постели? Вставай, черт возьми!". Актер поднимает тяжелые грузы, подтягивается и идет на пробежку даже туманным холодным утром.

Напомним, ранее Уилл Смит рассказал о своей семье и подтвердил, что живет с супругой Джадой Пинкетт Смит в открытом полигамном браке.