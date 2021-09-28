Уилл Смит рассказал о своем полигамном браке и мечтах о гареме с Холли Берри

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит женаты уже 23 года и никогда не скрывали, что живут в открытом браке

53-летний актер Уилл Смит, звезда фильмов "День независимости" и "Люди в черном" дал откровенное интервью и рассказал о своем открытом браке с Джадой Пинкетт-Смит, пишет GQ.

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Слухи о том, что у 50-летней Джады и Уилла открытый полигамный брак ходили давно. Тем более в прошлом году актриса призналась, что у нее отношения с 29-летним музыкантом Августом Алсиной, другом их сына Джейдена.

Уилл наконец решил поведать о всех секретах своего брака.

Фото: GQ

[ + – ] Уилл Смит в фотосессии для GQ Фото: GQ

"Джада никогда не верила в традиционный брак. У Джады есть члены семьи, у которых были нетрадиционные отношения. Так что она росла совсем не так, как рос я. Было много дискуссий на тему того, что такое совершенство отношений. Какой идеальный способ взаимодействия в паре? И для большей части наших отношений мы выбрали моногамию, но мы не думали о ней как о единственном варианте идеальных отношений", — заявил Уилл.

[ + – ] Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Фото: Instagram willsmith [ + – ] Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Фото: Instagram willsmith

"Мы дали друг другу доверие и свободу с верой в то, что каждый должен найти свой собственный путь. И я никому не предлагаю идти по тому же пути. Но свобода, которую мы дали друг другу, и безусловная поддержка для меня является высшим определением любви", — резюмировал актер.

Сам он рассказал, что ходил к тренеру по сексуальной жизни и рассказал ей о списке женщин, которых хотел бы видеть в своем "гареме", и который составил в начале своей карьеры. Входили в него, кроме прочих, Холли Берри и Мисти Коупленд. Но, разговаривая с тренером, Уилл понял, что это была плохая идея. Хоть он до сих пор считает Холли очень привлекательной женщиной.

Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит воспитывают двоих общих детей: 23-летнего Джейдена и 20-летнюю Уиллоу и дают им полную свободу действий. В сексуальном плане также. Такой же позиции Уилл придерживался и в воспитании своего старшего сына, 28-летнего Трея от первой жены Шири Зампино.

[ + – ] Уилл Смит с женой, Джадой Пинкетт-Смит Фото: Instagram willsmith [ + – ] Уилл Смит с детьми Фото: Instagram willsmith

Так что, когда Уиллоу призналась, что является полиамором, то есть может заводить любовные отношения сразу с несколькими людьми, это никого не удивило.

В прессе неоднократно появлялись слухи о том, что Джада и Уилл находятся на грани развода, и Уилл это подтверждает. Но они нашли в себе силы решить свои проблемы и остаться вместе.

"Брак — это не тюрьма, это самая сложная, изнурительная и мучительная работа на свете. Но мы не те люди, которые пасуют перед трудностями", — рассказал Смит.