Вілл Сміт розповів про свій полігамний шлюб і мрії про гарем із Голлі Беррі

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт одружені вже 23 роки і ніколи не приховували, що живуть у відкритому шлюбі

53-річний актор Вілл Сміт, зірка фільмів "День незалежності" і "Люди в чорному", дав відверте інтерв'ю та розповів про свій відкритий шлюб із Джадою Пінкетт-Сміт, пише GQ.

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Чутки про те, що у 50-річної Джади та Вілла відкритий полігамний шлюб, ходили давно. Тим більше, минулого року актриса зізналася, що у неї стосунки з 29-річним музикантом Августом Алсіною, другом їхнього сина Джейдена.

Вілл нарешті вирішив розповісти про всі секрети свого шлюбу.

Фото: GQ

[ + – ] Вілл Сміт у фотосесії для GQ Фото: GQ

"Джада ніколи не вірила в традиційний шлюб. У Джади є члени сім'ї, у яких були нетрадиційні стосунки. Так що вона росла зовсім не так, як ріс я. Було багато дискусій на тему того, що таке досконалість стосунків. Який ідеальний спосіб взаємодії в парі? І для більшої частини наших стосунків ми вибрали моногамію, але ми не думали про неї як про єдиний варіант ідеальних стосунків", — заявив Вілл.

[ + – ] Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт Фото: Instagram willsmith [ + – ] Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт Фото: Instagram willsmith

"Ми дали один одному довіру і свободу з вірою в те, що кожен повинен знайти свій власний шлях. І я нікому не пропоную йти тим самим шляхом. Але свобода, яку ми дали один одному, і безумовна підтримка для мене є вищим визначенням любові", — резюмував актор.

Сам він розповів, що ходив до тренерки з сексуального життя і розповів їй про список жінок, яких хотів би бачити у своєму "гаремі" і який склав на початку своєї кар'єри. Входили в нього, крім інших, Голлі Беррі та Місті Коупленд. Але, розмовляючи з тренеркою, Вілл зрозумів, що це була погана ідея. Хоч він і досі вважає Голлі дуже привабливою жінкою.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт Сміт виховують двох спільних дітей: 23-річного Джейдена та 20-річну Віллоу і дають їм повну свободу дій. У сексуальному плані також. Такої ж позиції Вілл дотримувався і у вихованні свого старшого сина, 28-річного Трея від першої дружини Ширі Зампіно.

[ + – ] Вілл Сміт із дружиною, Джадою Пінкетт-Сміт Фото: Instagram willsmith [ + – ] Вілл Сміт із дітьми Фото: Instagram willsmith

Так що, коли Віллоу зізналася, що є поліамором, тобто може заводити любовні стосунки відразу з декількома людьми, це нікого не здивувало.

У пресі неодноразово з'являлися чутки про те, що Джада та Вілл перебувають на межі розлучення, і Вілл це підтверджує. Але вони знайшли в собі сили вирішити свої проблеми та залишитися разом.

"Шлюб — це не в'язниця, це найскладніша, виснажлива і болісна робота на світі. Але ми не ті люди, які пасують перед труднощами", — розповів Сміт.