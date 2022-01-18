Уилл Смит показал свою маму и станцевал с ней в честь ее 85-летия (видео)

Кэролайн Брайт родила и воспитала четырех детей, бросив мужа-абьюзера более 20 лет назад.

53-летний американский актер Уилл Смит трогательно поздравил свою мать Кэролайн Брайт с ее 85-летием, опубликовав в Instagram видео, где танцует с ней под хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance with Somebody ("Я хочу потанцевать с кем-нибудь").

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"85 Сегодня! С днем рождения, мама-мама. Давайте танцевать до 100 лет", – говорится в подписи.

В кадре Уилл – в светло-серых брюках, бледно-розовой футболке поло с белым воротником и белых кроссовках. А вот Кэролайн нарядилась в элегантную белую кружевную блузу с полупрозрачными рукавами длинно три четверти и белую юбку-миди с черной кружевной цветочной отделкой. Образ именинницы дополняли золотые украшения: серьги, цепочка, браслеты и кольца.

Пара держалась за руки, покачиваясь под музыку на открытом патио, окруженном столами, покрытыми белыми льняными скатертями и украшенными небольшими цветочными композициями. Ближайший к ним стол был заставлен едой и напитками.

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21-летняя дочь Смита, Уиллоу, также поделилась видео с празднования в своей истории в Instagram. Она появилась в кадре в ярко-зеленом топе с соответствующими шортами, обнимая отца и бабушку. Трио танцевало и пело вместе, когда песня подошла к концу.

Кэролайн, бывший администратор школьного совета Филадельфии, родила своего первенца Уилла 25 сентября 1968 года. Кроме него, у нее и ее бывшего супруга Уилларда Кэррола Смита-старшего еще трое детей – Пэм, Эллен и Гарри. Женщина разошлась с ним, когда старшему сыну было 13 лет, но окончательно пара развелась с ним в 2000 году. В 2016-м мужчина умер.

В мемуарах под названием "Уилл", которые актер выпустил в ноябре 2021 года, он признался, что собирался убить Уилларда после того, как стал свидетелем жестокого обращения его отца с матерью. Кроме того, Кэролайн и Уилл обсудили насилие в эпизоде ​​его документального сериала на YouTube "Лучшая форма моей жизни".

Актер признался своей матери, что подумывал о самоубийстве, так как чувствовал себя "трусом", потому что не пытался остановить насилие, несмотря на то, что был старшим ребенком.

Напомним, в одном из интервью Смит, который не так давно прилично похудел, признался, что сексуальные сцены – самое худшее в актерской игре.