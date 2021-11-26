Уилл Смит рассказал о том, как тяжело изображать секс на экране

И признался, что когда-то зло подшутил над своей женой Джадой Пинкетт-Смит

53-летний актер Уилл Смит признался в интервью, что сексуальные сцены – это худшая часть актерской игры. Об этом пишет Daily Mail.

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Актеру, который всегда находился в прекрасной физической форме, частенько приходилось обнажаться на экране, и зрителям могло показаться, что у нет с этим проблем. Однако сейчас, в шоу Грэма Нортона, Уилл признался, что секс-сцены всегда доставляли ему неудобства.

[ + – ] Уилл Смит в фильме "Я - робот" Фото: Скриншот

"Сексуальные сцены — худшая часть актерского мастерства. Когда вы видите их на экране, вы думаете: как здорово, романтично, музыка, вино… но на съемочной площадке всегда есть тот, кто тыкает в тебя микрофоном и обязательно будет тот, кто в этот момент будет что-то жевать и пялиться на тебя", — рассказал актер.

Уилл признался, что как-то зло подшутил над своей женой Джадой Пинкетт-Смит. Он как раз хотел познакомить ее со своей бабушкой. В то время она уже была в преклонных летах и очень верующей дамой. И Уилл, готовясь к визиту Джады, поставил своей бабушке фильм с участием жены с тем расчетом, что когда та зайдет в комнату, как раз начнется эротическая сцена.

"Так и произошло, — рассказал Уилл. – И тогда моя бабушка посмотрела на Джаду и строго сказала: "В мое время не надо было раздеваться, чтобы сниматься в фильме". А Джада отвела меня в сторону и спросила, зачем я это сделал. Я сказал, что это ведь отличная шутка и мы будем годами над ней смеяться. Но вот, мы в браке уже 27 лет, а она так ни разу над ней и не посмеялась", — резюмировал актер.

Ранее Уилл Смит рассказывал, что они с Джадой состоят в полигамном браке. И в юности он мечтал о гареме с Холли Берри.