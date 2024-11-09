Эротические фото на еврейском кладбище: молодежь "отметила" Хэллоуин под Львовом

Девушки снимали откровенные кадры посреди могил на одном из крупнейших в Украине кладбищ. Еврейские надгробия они использовали как реквизит, чем вызвали возмущение общественности.

Молодежь решила устроить эротическую фотосессию на еврейском кладбище в Бродах Львовской области на Хэллоуин. Девушки и юноша снимали кадры посреди могил, сообщили местные Telegram-каналы.

Девушки в нижнем белье позировали на фоне надгробий, молодой человек также участвовал в процессе. Поступок вызвал возмущение в социальных сетях.

Объединенная еврейская община Украины заявила, что эротическая фотосессия в Бродах была сделана еще в 2020 году, но публикации в СМИ о ней появилась только 7 ноября 2024 года.

"Безотносительно года проведения фотосессии, она является осквернением кладбища и проявлением пренебрежения к похороненным". – отметили там.

Главное управление Национальной полиции Украины во Львовской области заявило о проверке по факту осквернения могил. Полицейские узнали о событии 8 ноября, когда мониторили социальные сети.

"По завершению проверки будет дана соответствующая правовая оценка", — заявили в полиции.

Еврейское кладбище в Бродах — одно из крупнейших в Украине, оно занимает площадь до 10 гектар. Всего на кладбище насчитывается более 8 000 могил. Среди них есть захоронения жертв нацистского режима во время Второй мировой войны.

Напомним, в Украине можно заказать услугу гроботерапии, чтобы ощутить себя "счастливым покойником". Цена "удовольствия" стартует от 5 000 долларов, за эту сумму можно сделать любую конфигурацию похорон.

На Лычаковском кладбище во Львове 20 октября женщина повредила вазы с цветами и лампадками на могилах погибших украинских военных. Всего ей удалось побывать на 40 могилах.