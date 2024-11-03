Крупнейшее кладбище самолетов мире впечатляет своим размером и количеством техники (фото)

Место хранения и консервации самолетов часто называют "Могильником". Оно занимает 1050 гектаров, где хранится более 3000 самолетов.

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В городе Тусон, штат Аризона, на территории авиабазы ВВС США "Девис-Монтен" находится самое большое в мире кладбище самолетов, где хранятся более 3000 военных самолетов и аэрокосмической техники, пишет Express.

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Самое большое в мире кладбище самолетов официально называется 309-я группа по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники (AMARG) и это место занимает колоссальные 1050 гектаров на территории авиабазы ВВС США "Девис-Монтен".

Это место, которое часто называют "Могильником", является настоящим раем для всех кто интересуется авиационной техникой. Здесь хранятся самолеты из различных подразделений вооруженных сил США, включая ВВС, ВМС, Корпус морской пехоты и Береговую охрану, а также космические корабли NASA.

В городе Тусон, штат Аризона, на территории авиабазы ВВС США "Девис-Монтен" находится самое большое в мире кладбище самолетов Фото: Express

Это место стало знаковым для хранения списанных военных самолетов. Здесь находится более 3280 самолетов и другой аэрокосмической техники. Таким образом AMARG является крупнейшим в мире хранилищем и местом консервации самолетов.

Место для кладбища самолетов было выбрано не случайно. Низкая влажность в данном региона штата Аризона, небольшое количество осадков, плюс твердая пустынная почва помогают естественным образом сохранять самолеты. Местные условия предотвращают появление ржавчины и коррозии, а потому самолеты можно хранить на открытом воздухе.

Кладбище самолетов было создано через год после окончания Второй мировой войны и за многие годы постепенно расширялось для размещения излишков самолетов различных военных подразделений США и правительственных агентств.

Здесь находится более 3280 самолетов и другой аэрокосмической техники Фото: Express

Сегодня на территории данного объекта не только хранятся самолеты и другая аэрокосмическая техника, но и проводится их утилизация. Кроме того, специалисты проводят переоборудование старых истребителей в воздушные мишени для учений.

Сегодня на территории данного объекта не только хранятся самолеты и другая аэрокосмическая техника, но и проводится их утилизация Фото: Express

По словам Скотта Маршанда, директора музея авиационной и космической техники Pima Air & Space Museum, расположенного рядом, данное кладбище самолетов является своеобразной капсулой времени истории авиации. Сотрудники этого музея проводят экскурсии для любителей авиационной техники по "Могильнику".

Место для кладбища самолетов было выбрано не случайно. Низкая влажность в данном региона штата Аризона, небольшое количество осадков, плюс твердая пустынная почва помогают естественным образом сохранять самолеты Фото: Express

Кроме того, что на этом месте хранятся самолеты, специалисты AMARG проводят также их тщательное техническое обслуживание. В частности, с техники снимают чувствительные к повреждению материалы и покрывают специальными защитными пленками.

Военные называют этот объект местом консервации самолетов-призраков, которые могут быть снова введены в эксплуатацию, или же разобраны на запчасти. По словам Маршанда, все кто интересуются авиационной техникой должны посетить "Могильник".

Как уже писал Фокус, компания из Китая создала действующий прототип будущего пассажирского сверхзвукового самолета, который позволит совершать полеты из Китая в США всего за 2 часа. Сейчас время такого полета составляет примерно 15 часов. Китайские инженеры говорят, что их самолет сможет летать очень высоко со скоростью 4900 км/час.

Также Фокус писал о том, что в самой большой пещере в мире длиной 5 км поместятся 15 пирамид Хеопса. Крупнейшая на Земле пещера имеет объем 40,1 млн кубических метров, и любая известная пещера в мире легко поместится внутри.