Найбільше кладовище літаків світі вражає своїм розміром і кількістю техніки (фото)
Місце зберігання та консервації літаків часто називають "Могильником". Воно займає 1050 гектарів, де зберігається понад 3000 літаків.
У місті Тусон, штат Аризона, на території авіабази ВПС США "Девіс-Монтен" розташоване найбільше у світі кладовище літаків, де зберігаються понад 3000 військових літаків та аерокосмічної техніки, пише Express.
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Найбільший у світі цвинтар літаків офіційно називається 309-та група з обслуговування та ремонту авіакосмічної техніки (AMARG) і це місце займає колосальні 1050 гектарів на території авіабази ВПС США "Девіс-Монтен".
Це місце, яке часто називають "Могильником", є справжнім раєм для всіх хто цікавиться авіаційною технікою. Тут зберігаються літаки з різних підрозділів збройних сил США, включно з ВПС, ВМС, Корпусом морської піхоти і Береговою охороною, а також космічні кораблі NASA.
Це місце стало знаковим для зберігання списаних військових літаків. Тут знаходиться понад 3280 літаків та іншої аерокосмічної техніки. Таким чином AMARG є найбільшим у світі сховищем і місцем консервації літаків.
Місце для кладовища літаків було обрано не випадково. Низька вологість у даному регіоні штату Аризона, невелика кількість опадів, плюс твердий пустельний ґрунт допомагають природним чином зберігати літаки. Місцеві умови запобігають появі іржі та корозії, а тому літаки можна зберігати на відкритому повітрі.
Кладовище літаків було створено через рік після закінчення Другої світової війни і за багато років поступово розширювалося для розміщення надлишків літаків різних військових підрозділів США та урядових агентств.
Сьогодні на території цього об'єкта не тільки зберігають літаки та іншу аерокосмічну техніку, а й проводять їхню утилізацію. Крім того, фахівці проводять переобладнання старих винищувачів на повітряні мішені для навчань.
За словами Скотта Маршанда, директора музею авіаційної та космічної техніки Pima Air & Space Museum, розташованого поруч, це кладовище літаків є своєрідною капсулою часу історії авіації. Співробітники цього музею проводять екскурсії для любителів авіаційної техніки по "Могильнику".
Окрім того, що на цьому місці зберігаються літаки, фахівці AMARG проводять також їхнє ретельне технічне обслуговування. Зокрема, з техніки знімають чутливі до пошкодження матеріали та покривають спеціальними захисними плівками.
Військові називають цей об'єкт місцем консервації літаків-привидів, які можуть бути знову введені в експлуатацію, або ж розібрані на запчастини. За словами Маршанда, всі хто цікавляться авіаційною технікою мають відвідати "Могильник".
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