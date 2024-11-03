Найбільше кладовище літаків світі вражає своїм розміром і кількістю техніки (фото)

Місце зберігання та консервації літаків часто називають "Могильником". Воно займає 1050 гектарів, де зберігається понад 3000 літаків.

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У місті Тусон, штат Аризона, на території авіабази ВПС США "Девіс-Монтен" розташоване найбільше у світі кладовище літаків, де зберігаються понад 3000 військових літаків та аерокосмічної техніки, пише Express.

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Найбільший у світі цвинтар літаків офіційно називається 309-та група з обслуговування та ремонту авіакосмічної техніки (AMARG) і це місце займає колосальні 1050 гектарів на території авіабази ВПС США "Девіс-Монтен".

Це місце, яке часто називають "Могильником", є справжнім раєм для всіх хто цікавиться авіаційною технікою. Тут зберігаються літаки з різних підрозділів збройних сил США, включно з ВПС, ВМС, Корпусом морської піхоти і Береговою охороною, а також космічні кораблі NASA.

У місті Тусон, штат Аризона, на території авіабази ВПС США "Девіс-Монтен" розташоване найбільше у світі кладовище літаків Фото: Express

Це місце стало знаковим для зберігання списаних військових літаків. Тут знаходиться понад 3280 літаків та іншої аерокосмічної техніки. Таким чином AMARG є найбільшим у світі сховищем і місцем консервації літаків.

Місце для кладовища літаків було обрано не випадково. Низька вологість у даному регіоні штату Аризона, невелика кількість опадів, плюс твердий пустельний ґрунт допомагають природним чином зберігати літаки. Місцеві умови запобігають появі іржі та корозії, а тому літаки можна зберігати на відкритому повітрі.

Кладовище літаків було створено через рік після закінчення Другої світової війни і за багато років поступово розширювалося для розміщення надлишків літаків різних військових підрозділів США та урядових агентств.

Тут знаходиться понад 3280 літаків та іншої аерокосмічної техніки Фото: Express

Сьогодні на території цього об'єкта не тільки зберігають літаки та іншу аерокосмічну техніку, а й проводять їхню утилізацію. Крім того, фахівці проводять переобладнання старих винищувачів на повітряні мішені для навчань.

Сьогодні на території цього об'єкта не тільки зберігають літаки та іншу аерокосмічну техніку, а й проводять їхню утилізацію Фото: Express

За словами Скотта Маршанда, директора музею авіаційної та космічної техніки Pima Air & Space Museum, розташованого поруч, це кладовище літаків є своєрідною капсулою часу історії авіації. Співробітники цього музею проводять екскурсії для любителів авіаційної техніки по "Могильнику".

Місце для кладовища літаків було обрано не випадково. Низька вологість у даному регіоні штату Аризона, невелика кількість опадів, плюс твердий пустельний ґрунт допомагають природним чином зберігати літаки Фото: Express

Окрім того, що на цьому місці зберігаються літаки, фахівці AMARG проводять також їхнє ретельне технічне обслуговування. Зокрема, з техніки знімають чутливі до пошкодження матеріали та покривають спеціальними захисними плівками.

Військові називають цей об'єкт місцем консервації літаків-привидів, які можуть бути знову введені в експлуатацію, або ж розібрані на запчастини. За словами Маршанда, всі хто цікавляться авіаційною технікою мають відвідати "Могильник".

Як уже писав Фокус, компанія з Китаю створила діючий прототип майбутнього пасажирського надзвукового літака, який дасть змогу здійснювати польоти з Китаю до США всього за 2 години. Зараз час такого польоту становить приблизно 15 годин. Китайські інженери кажуть, що їхній літак зможе літати дуже високо зі швидкістю 4900 км/год.

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