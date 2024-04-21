Песах по-украински: выйти из Египта или уйти от России – еще не все

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Каждый год на исходе 14 Нисана евреи в Иерусалиме и Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и Париже, Торонто и Кишиневе, Киеве и Одессе садятся за накрытый стол. И это не просто семейный ужин, а пасхальный седер — ритуальная трапеза (в этом году выпадающая на 22 апреля), которой начинается праздник Песах.

Этим вечером читают Пасхальную агаду, повествующую об Исходе евреев из Египта. Когда-то иврит и арамейский не вызывали затруднений у домочадцев, но в Новое время оригинальный текст часто дополняют переводом на языки стран диаспоры. Многие годы в еврейских общинах Украины этим вторым языком Пасхальной агады был русский. Но буквально на днях в киевском издательстве "Дух І Літера" в переводе Михаль Стамовой под эгидой Project Kesher вышла первая "украинская" Пасхальная агада под символичным названием "За нашу свободу".

"Я не случайно предложила это название, — говорит Михаль. — Мы — украинские евреи, так или иначе отличаемся от соплеменников из других стран постсоветского пространства. И давно не нуждаемся в опеке русскоязычного еврейского мира и поучениях, как толковать историю своей страны и своего народа. Хотя, разумеется, понятие Свободы в Пасхальной агаде вписано в более широкий контекст".

С этим сложно не согласиться, ведь Праздник свободы — одно из названий Песаха. А еще это день рождения еврейского народа, поскольку освобождение из рабства — неотъемлемое условие становления нации. Примерно тот же этап в своем развитии проходит сейчас украинский народ. Существовал ли он до 24 февраля 2022 года? Безусловно. Но и еврейская история ведет отсчет не от событий Песаха… В жизни каждого сообщества (украинцы не исключение) есть знаковое событие, задающее дальнейший вектор развития.

Формально независимая Украина родилась в 1991 году, и с каждым годом ее граждане все больше отдалялись от восточного соседа. Процесс этот мог длиться сколь угодно долго — идентичность не изменить за короткий срок, но… как сказано во второй Книге Торы "Исход": "Всевышний ожесточил сердце фараона", в данном случае — президента РФ Владимира Путина.

Как фараон шел на любые самоубийственные шаги, не желая отпускать евреев из Египта, так Путин мертвой хваткой вцепился в Украину. Комплексы российского лидера вполне объяснимы — потеря Украины равносильна для него подведению черты под распадом Российской (Советской) империи, о которой ностальгирует хозяин Кремля.

При этом, как и фараон, президент России утратил чувство реальности, недооценив волю украинцев к независимости. Не просчитал российский фараон и неизбежные "казни египетские", обрушившиеся на его огромную, но увязшую в имперском прошлом страну.

Результат вторжения и массового насилия закономерен — украинцы (вне зависимости от этнического происхождения) возненавидели все, что связано с Русским миром.

"Какие они (русские) мне соотечественники?!" — кипятился в беседе со мной пенсионер из Константиновки Донецкой области, дом которого в три часа ночи был разрушен двумя ракетами "Искандер". В 2014-м он уже бежал из Донецка, а в 2022-м едва не погиб в родной Константиновке. В фантазиях российских пропагандистов люди с подобным семейным бэкграундом должны были встречать "освободителей" цветами: бабушка и дедушка расстреляны нацистами в гетто, отец — еврей, ветеран войны, орденоносец, мать — русская. Но сегодня дважды беженец проклинает Россию.

Еврейка из Мариуполя, осевшая в Израиле, вспоминает диалог со своей пожилой мамой. Услышав, что началась война, старушка спросила: "А кто напал? Немцы?" "Нет, — ответила дочь, — Россия". И у пережившей Холокост бабушки вырвалось: "Они шо, с ума сошли?"

Иллюстрации к Пасхальной агаде выполнены израильской художницей, уроженкой Киева Зоей Черкасски-Ннади

Не раз и не два от респондентов проекта Exodus-2022 ("Еврейские беженцы русско-украинской войны") слышал я сакраментальное, мол, сегодня стыжусь говорить на русском языке. Речь идет о людях, родившихся на юго-востоке и в центре страны, где традиционно выше доля русскоязычных и где сосредоточены крупнейшие еврейские общины Украины. И именно по этим регионам пришелся главный удар 24.02.2022.

"Удивительно, но даже еврейские бабушки переходят на украинский — иногда это звучит забавно — украинский язык с еврейским акцентом", — признается глава Винницкого областного общества еврейского языка и культуры Александр Цодикович.

Порой даже беженцы выбирают украинский в качестве языка семейного общения. "Русский язык — мой родной, но с недавних пор мы перешли в семье на украинский, — рассказывает молодая религиозная еврейка из Харькова, мама троих детей, эвакуировавшаяся в марте 2022 года в Амстердам. — Понятно, что всех выходцев с постсоветского пространства в Европе воспринимали как русских, но мы не россияне, и не хотим, чтобы нас с ними ассоциировали. Ранее я никогда не идентифицировала себя как украинку, но сегодня мы — украинские евреи, и представляем в Европе, в том числе, и украинскую идентичность. Это наша обязанность — рассказать об Украине, о том, что отличает нас от людей, убивающих сейчас украинцев вне зависимости от этнического происхождения". Лучше не скажешь.

"Украинские евреи — часть украинского общества, носители особой культуры, которая динамично развивается, особенно после 2014 года и полномасштабного вторжения, — продолжает Михаль Стамова. — Мы не лучше и не хуже евреев России или Беларуси, просто другие и строим свою общину".

Разумеется, речь идет о длительном процессе, но вектор не вызывает сомнения. И перевод Пасхальной агады — еще один элемент формирования современного украинского еврейства. Так же как и три (!) украинских перевода Торы, появившиеся за минувший год. Никого же не удивляет, когда в Буэнос-Айресе евреи ведут религиозный диспут по-испански, в Будапеште — по-венгерски, а в Марселе — по-французски. Со временем так будет восприниматься и украинский язык из уст местных евреев.

Всему свой черед. Именно в Песах не стоит забывать, что выйти из Египта — еще не значит обрести подлинную свободу. Евреям понадобилось на это 40 лет, и дорога, мягко говоря, была непростой. Нет оснований полагать, что после войны путь Украины в европейскую семью будет усеян розами. Главное, не забывать о конечной точке маршрута, несмотря на все колебания в стиле "шаг вперед, два шага назад". Это еще один урок Песаха, возможно, важнейший для страны, переживающей наиболее драматичный момент своей истории.

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