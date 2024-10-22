Следователи обнаружили, кто повредил около 40 могил военных на Лычаковском кладбище во Львове

Прокуратура Львова сообщила о подозрении в осквернении могил военных 48-летней женщине.

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По данным следствия, в воскресенье 20 октября на Лычаковском кладбище во Львове подозреваемая повредила вазы с цветами и лампадки на могилах погибших в войне военнослужащих. Всего в Мемориальном комплексе Героев Украины было повреждено около 40 могил. 22 октября о подозрении 48-летней женщине сообщили прокуроры Галицкой окружной прокуратуры города Львова, о чем указано на сайте Львовской областной прокуратуры.

Женщину подозревают по ч. 2 ст. 297 УК Украины — в надругательстве над могилами лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

По этой статье наказанием может быть ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Сейчас следственные действия продолжаются, будет назначен ряд экспертиз. О мотивах подозреваемой следствие не сообщает.

Детали об инциденте

Напомним, 20 октября полиция Львовской области сообщала, что ночью вандалы разбили 23 могилы украинских военных на Лычаковском кладбище, из них — 17 могил героев российско-украинской войны, три могилы политзаключенных и две могилы волонтеров.

Фото разбитых могил публиковали львовяне в соцсетях.

20 октября полиция Львова сообщала об осквернении могил защитников вандалами

Ранее, 5 октября, правоохранители Киева сообщили, что обнаружили группу малолетних, которые обворовывали могилы павших военных. Группа из 8 детей 2010 и 2011 годов рождения забирали с могил флаги, браслеты и другие памятные предметы.