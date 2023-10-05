Обворовывали могилы павших Героев: полиция разоблачила группу малолетних (фото)
По данным следствия, правоохранительные органы выявили 8 малолетних нарушителей, которыми оказались дети 2010 и 2011 года рождения. На родителей составлены протоколы об административных правонарушениях.
Нарушители периодически появлялись на кладбище, где погребены военнослужащие, и хулиганили, унося с могил флаги, браслеты и другие предметы памяти. Сотрудники правоохранительных органов оформили административные протоколы на родителей, а похищенные предметы будут возвращены родственникам ушедших. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Местная жительница обратилась в полицию, чтобы сообщить о конфликтной ситуации, произошедшей на Берковецком кладбище с несовершеннолетними. Женщина рассказала, что, посещая могилу своего мужа, погибшего на войне, она стала свидетельницей действий двух школьниц, которые совершали кражи с могил других военнослужащих. Заявительница попыталась привлечь внимание детей к их поступку, однако в ответ на ее замечания они проявили агрессию и неподобающее поведение.
По информации начальника сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Артура Лисниченко, получив уведомление полицейские немедленно выехали на кладбище для установления всех обстоятельств:
"На месте к нам обратилось много людей с аналогичными жалобами. Посещая могилы своих близких, люди часто наблюдают, как несколько малолетних нарушителей, не стесняясь забирают из могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы, а также другие памятные вещи. На замечания взрослых реагируют агрессивно, употребляют рядом с местами захоронений алкогольные напитки и курят".
По итогам расследования, правоохранительные органы выявили 8 малолетних нарушителей, которыми оказались дети, родившиеся в 2010 и 2011 годах. Все они были приведены вместе с родителями в полицейский участок с целью проведения воспитательной работы и составления административных протоколы.
"На родителей составлены протоколы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее воспитание детей. Для недопущения повторения таких безнравственных поступков для работы с малолетними мы будем привлекать социальные службы и администрацию школ, в которых они учатся", — добавил полицейский.
Похищенные вещи, которые стражам порядка удалось разыскать, будут возвращены родственникам погибших военных. Полиция Киева будет жестко реагировать на любые попытки неуважения к павшим Героям Украины и примет все меры для привлечения виновных к ответственности.
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