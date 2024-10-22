Слідчі виявили, хто пошкодив близько 40 могил військових на Личаківському кладовищі у Львові

Прокуратура Львова повідомила про підозру в оскверненні могил військових 48-річній жінці.

Related video

За даними слідства, в неділю 20 жовтня на Личаківському цвинтарі у Львові підозрювана пошкодила вази з квітами та лампадки на могилах загиблих у війні військовослужбовців. Усього в Меморіальному комплексі Героїв України було пошкоджено близько 40 могил. 22 жовтня про підозру 48-річній жінці повідомили прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова, про що зазначено на сайті Львівської обласної прокуратури.

Жінку підозрюють за ч. 2 ст. 297 КК України — у нарузі над могилами осіб, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

За цією статтею покарання може бути обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Наразі слідчі дії тривають, буде призначено ряд експертиз. Про мотиви підозрюваної слідство не повідомляє.

Деталі про інцидент

Нагадаємо, 20 жовтня поліція Львівської області повідомляла, що вночі вандали розбили 23 могили українських військових на Личаківському цвинтарі, з них — 17 могил героїв російсько-української війни, три могили політв'язнів і дві могили волонтерів.

Фото розбитих могил публікували львів'яни у соцмережах.

20 жовтня поліція Львова повідомляла про осквернення могил захисників вандалами

Раніше, 5 жовтня, правоохоронці Києва повідомили, що виявили групу малолітніх, які обкрадали могили полеглих військових. Група з 8 дітей 2010 і 2011 років народження забирали з могил прапори, браслети та інші пам’ятні предмети.