Вандали розбили понад два десятки почесних поховань загиблих військових у Львові (фото)

За даними поліції Львівської області, наразі правоохоронні органи шукають винуватців.

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У ніч на 20 жовтня на Личаківському кладовищі у Львові вандали розбили 23 могили загиблих українських військових. Фото розбитих могил з'явилися в соцмережах. Про це повідомили в поліції Львівської області.

За словами правоохоронців, о 09:30 20 жовтня до поліції надійшло повідомлення про пошкодження кількох могил військовослужбовців на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища у Львові.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників, які вчинили наругу на могилах захисників. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Вандали пошкодили загалом 23 могили, з них — 17 могил героїв російсько-української війни, три могили політв'язнів і дві могили волонтерів.

Нагадаємо, що порушники періодично з'являлися на кладовищі, де поховані військовослужбовці, і хуліганили, забираючи з могил прапори, браслети та інші предмети пам'яті. Співробітники правоохоронних органів оформили адміністративні протоколи на батьків, а викрадені предмети повернуть родичам померлих.