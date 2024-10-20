Вандалы разбили более двух десятков почетных захоронений погибших военных во Львове (фото)

По данным полиции Львовской области, в настоящее время правоохранительные органы ищут виновников.

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В ночь на 20 октября на Лычаковском кладбище во Львове вандалы разбили 23 могилы погибших украинских военных. Фото разбитых могил появились в соцсетях. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По словам правоохранителей, в 09:30 20 октября в полицию поступило сообщение о повреждении нескольких могил военнослужащих на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища во Львове.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.

Правоохранители принимают все меры для установления лиц злоумышленников, совершивших надругательство на могилах защитников. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Вандалы повредили всего 23 могилы, из них — 17 могил героев российско-украинской войны, три могилы политзаключенных и две могилы волонтеров.

Напомним, что нарушители периодически появлялись на кладбище, где погребены военнослужащие, и хулиганили, унося с могил флаги, браслеты и другие предметы памяти. Сотрудники правоохранительных органов оформили административные протоколы на родителей, а похищенные предметы будут возвращены родственникам ушедших.