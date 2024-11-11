Редкое появление: Уилла Смита заметили на свидании с женой (фото)

Пара, которая поженилась в 1997 году и стала родителями двоих детей, довольно редко выходит вместе в свет. Накануне их заметили в Лос-Анджелесе.

53-летняя американская актриса Джада Пинкетт-Смит вызвала беспокойство у поклонников после недавнего свидания со своим мужем Уиллом Смитом, 56. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара вышла на обед в Лос-Анджелесе, а жена Уилла Смита появилась с выбритой головой и выбеленными бровями.

На этот раз Джада была одета в золотую спортивную куртку Gucci и светлые джинсы-бойфренды. Впрочем, фанаты заподозрили, что у актрисы проблемы со здоровьем.

Один человек прокомментировал, что Уилл "похож на ее [смотрителя]", а другой написал: "Джада выглядит грубо. Что с ней происходит?" Другой сказал, что актриса "выглядит нездоровой".

Джада и Уилл, которые поженились в 1997 году и стали родителями двоих детей, довольно редко выходят вместе в свет.

В октябре 2023 года, рекламируя свои мемуары "Достойно", актриса рассказала, что они с Уиллом закончили романтические отношения в 2016 году, но остаются женатыми официально.

Уилл Смит с женой

У них есть 26-летний сын Джейден и 24-летняя дочь Уиллоу. Также у Уилла есть 32-летний сын Трей, который родился в предыдущем союзе оскароносного актера с Шери Зампино.

Как известно, Джада Пинкетт страдает от алопеции (выпадения волос), именно поэтому она полностью побрила голову.

Напомним, Джада Пинкетт и Уилл Смит находятся в процессе "исцеления".

Также Фокус писал о планах Уилла Смита на пополнение в семье.